Con un gol agónico, Pantelis Hatzidiakos sentenció el empate entre FC Copenhague y Bayer Leverkusen

Copenhague y B. Leverkusen se llevaron un punto cada uno tras firmar tablas en el encuentro por la fecha 1 de la Champions.

Los goles del partido para el local los anotaron Jordan Larsson (8′ 1T) y Robert (41′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Alejandro Grimaldo (36′ 2T, de tiro libre) y Pantelis Hatzidiakos (45′ 2T, en contra).

Un remate de Eliesse Ben Seghir terminó en el palo a los 60 minutos del segundo tiempo y Bayer Leverkusen perdió su chance de empatar.

Bayer Leverkusen fue muy superior a su rival con la posesión del balón (59% de promedio), pero aún así no logró salir del empate.

La figura del partido fue Alejandro Grimaldo. El volante de Bayer Leverkusen metió 1 gol, efectuó 112 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Jordan Larsson también jugó un buen partido. El volante de FC Copenhague metió 1 gol, efectuó 36 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Copenhague, Jacob Neestrup, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Dominik Kotarski en el arco; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en la línea defensiva; Jordan Larsson, Thomas Delaney, Lukas Lerager y Elias Achouri en el medio; y Mohamed Elyounoussi y Youssoufa Moukoko en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Kasper Hjulmand salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Mark Flekken bajo los tres palos; Jarell Quansah, Loic Bade y Edmond Tapsoba en defensa; Lucas Vázquez, Robert Andrich, Ezequiel Fernández y Alejandro Grimaldo en la mitad de cancha; y Eliesse Ben Seghir, Patrik Schick y Malik Tillman en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Parken Stadion fue Aliyar Aghayev.

Para la siguiente fecha, Copenhague actuará de visitante frente a Qarabag, mientras que B. Leverkusen recibirá a PSV.

Cambios en FC Copenhague

54′ 2T – Salió Thomas Delaney por Mads Madsen

68′ 2T – Salió Youssoufa Moukoko por Viktor Claesson

78′ 2T – Salieron Jordan Larsson por Yoram Zague y Elias Achouri por Robert

Amonestados en FC Copenhague:

32′ 1T Marcos López (Conducta antideportiva), 43′ 1T Pantelis Hatzidiakos (Conducta antideportiva) y 7′ 2T Thomas Delaney (Conducta antideportiva)

Cambios en Bayer Leverkusen

50′ 2T – Salieron Malik Tillman por Ibrahim Maza y Ezequiel Fernández por Aleix García

66′ 2T – Salieron Loic Bade por Claudio Echeverri y Eliesse Ben Seghir por Ernest Poku

87′ 2T – Salió Robert Andrich por Christian Kofane

Amonestados en Bayer Leverkusen: