Con un marcador 2-1, Real Madrid derrotó a Barcelona por el Clásico

Los Merengues sumaron tres puntos en el estadio Santiago Bernabéu al enfrentarse a los Blaugranas y vencerlo por 2 a 1, en la fecha 10 de la Liga. La apertura del marcador llegó al minuto 21 del primer tiempo, cuando Kylian Mbappé disparó para adelantar a su equipo. Barcelona empató en el minuto 37 de la misma etapa producto de una jugada de Fermín López. Real Madrid encontró el 2 a 1 después de una gran jugada cuando transcurrían 42′ de la misma mitad.

A pesar que Barcelona fue el que más tuvo la pelota con el 64% de promedio, su esfuerzo no alcanzó para remontar el resultado.

El delantero de Real Madrid Kylian Mbappé desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 51 del segundo tiempo.

Jude Bellingham se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Real Madrid metió 1 gol, efectuó 19 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Wojciech Szczesny se destacó también en el estadio Santiago Bernabéu. El portero de Barcelona se lució al atajar 9 disparos y dar 41 pases correctos.

El técnico de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, propuso una formación 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler y Jude Bellingham en el medio; y Vinicius Júnior y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marcus Sorg salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Wojciech Szczesny bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El árbitro César Soto Grado fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Santiago Bernabéu.

En la siguiente fecha los Merengues se enfrentará de local ante Valencia, mientras que los Blaugranas jugarán de local frente a Elche.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 27 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Real Madrid

65′ 2T – Salió Arda Güler por Brahim Díaz

71′ 2T – Salieron Federico Valverde por Dani Carvajal y Vinicius Júnior por Rodrygo

89′ 2T – Salieron Jude Bellingham por Gonzalo García y Kylian Mbappé por Dani Ceballos

Amonestados en Real Madrid:

23′ 1T Federico Valverde (Conducta antideportiva) y 11′ 2T Dean Huijsen (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

73′ 2T – Salieron Eric García por Ronald Araújo y Ferran Torres por Marc Casadó

83′ 2T – Salió Pau Cubarsi por Roony Bardghji

96′ 2T – Salió Alejandro Balde por Gerard Martín

Amonestados en Barcelona:

41′ 1T Pedri (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 53′ 2T Fermín López (Conducta antideportiva)

Expulsado en Barcelona: