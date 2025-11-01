Con un marcador 3-2, Real Sociedad derrotó a Athletic Bilbao por el derbi vasco con gol agónico

Brais Méndez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Real Sociedad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 28 pases correctos.
Jon Gorrotxategi fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Real Sociedad marcó 1 gol y dio 27 pases correctos.
El técnico de R. Sociedad, Sergio Francisco, propuso una formación 4-4-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín y Sergio Gómez en la línea defensiva; Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler y Ander Barrenetxea en el medio; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal en el ataque.
Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.
El árbitro José Munuera Montero fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Anoeta.
En la siguiente fecha los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Elche, mientras que los Leones jugarán de local frente a Real Oviedo.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el décimo tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 14 unidades y está en el décimo lugar en el torneo.
Cambios en Real Sociedad
- 40′ 1T – Salió Ander Barrenetxea por Arsen Zakharyan
- 61′ 2T – Salió Brais Méndez por Pablo Marín
- 62′ 2T – Salió Gonçalo Guedes por Takefusa Kubo
- 81′ 2T – Salieron Carlos Soler por Mikel Goti, Arsen Zakharyan por Aihen Muñoz y Andoni Gorosabel por Jesús Areso
Amonestados en Real Sociedad:
- 32′ 2T Jon Gorrotxategi (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Jon Aramburu (Conducta antideportiva)
Cambios en Athletic Bilbao
- 52′ 2T – Salió Oihan Sancet por Nico Williams
- 67′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Alejandro Rego
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 19′ 2T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva), 50′ 2T Yuri Berchiche (Conducta antideportiva) y ‘ Oihan Sancet (Conducta antideportiva)