Con un marcador 3-2, Real Sociedad derrotó a Athletic Bilbao por el derbi vasco con gol agónico

En una lluvia de goles en el estadio Anoeta, los Txuri-urdines pudieron rematar su duelo ante los Leones con un 3-2, en la fecha 11 de la Liga. El enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad y la lucha constante. Los equipos dieron todo y lograron estar igualados en 2, gracias a los goles de Brais Méndez (37′ 1T) y Gonçalo Guedes (1′ 2T) por el lado de Real Sociedad y de Gorka Guruzeta (41′ 1T) y Robert Navarro (33′ 2T) para Athletic Bilbao. Cuando todo apuntaba a un empate, Jon Gorrotxategi disparó y decidió el encuentro a favor de la escuadra de Sergio Francisco durante el minuto 46 del segundo tiempo.

Brais Méndez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Real Sociedad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 28 pases correctos.

Jon Gorrotxategi fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Real Sociedad marcó 1 gol y dio 27 pases correctos.

El técnico de R. Sociedad, Sergio Francisco, propuso una formación 4-4-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín y Sergio Gómez en la línea defensiva; Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler y Ander Barrenetxea en el medio; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en defensa; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.

El árbitro José Munuera Montero fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Anoeta.

En la siguiente fecha los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Elche, mientras que los Leones jugarán de local frente a Real Oviedo.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el décimo tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 14 unidades y está en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Real Sociedad

40′ 1T – Salió Ander Barrenetxea por Arsen Zakharyan

61′ 2T – Salió Brais Méndez por Pablo Marín

62′ 2T – Salió Gonçalo Guedes por Takefusa Kubo

81′ 2T – Salieron Carlos Soler por Mikel Goti, Arsen Zakharyan por Aihen Muñoz y Andoni Gorosabel por Jesús Areso

Amonestados en Real Sociedad:

32′ 2T Jon Gorrotxategi (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Jon Aramburu (Conducta antideportiva)

Cambios en Athletic Bilbao

52′ 2T – Salió Oihan Sancet por Nico Williams

67′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Alejandro Rego

Amonestados en Athletic Bilbao: