Con un marcador de 2 a 0, Arsenal derrotó a Bayer Leverkusen y quedó en Cuartos de Final

Declan Rice se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Arsenal metió 1 gol, efectuó 46 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Otro jugador importante en el partido fue Leandro Trossard. El mediocampista de Arsenal acertó 26 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 5 veces.
El director técnico de Arsenal, Mikel Arteta, planteó una estrategia 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Kasper Hjulmand se pararon con un esquema 3-6-1 con Janis Blaswich bajo los tres palos; Jarell Quansah, Robert Andrich y Edmond Tapsoba en defensa; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Ibrahim Maza y Martin Terrier en la mitad de cancha; y Christian Kofane en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en Highbury fue Danny Makkelie.
Con esta victoria, Arsenal alcanzó Cuartos de Final en el partido de vuelta y puso fin al sueño del Bayer Leverkusen.
Cambios en Arsenal
- 68′ 2T – Salieron Ben White por Cristhian Mosquera, Leandro Trossard por Christian Norgaard, Martín Zubimendi por Gabriel Martinelli y Eberechi Eze por Kai Havertz
- 89′ 2T – Salió Viktor Gyökeres por Myles Lewis-Skelly
Cambios en Bayer Leverkusen
- 59′ 2T – Salieron Martin Terrier por Malik Tillman y Ernest Poku por Montrell Culbreath
- 69′ 2T – Salió Exequiel Palacios por Patrik Schick
- 82′ 2T – Salió Robert Andrich por Ezequiel Fernández
Amonestado en Bayer Leverkusen:
- 1′ 2T Exequiel Palacios (Conducta antideportiva)