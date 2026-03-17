Con un marcador de 2 a 0, Arsenal derrotó a Bayer Leverkusen y quedó en Cuartos de Final

B. Leverkusen no pudo remontar en Highbury y perdió 2-0 en su visita ante los Gunners. A los 35 minutos del primer tiempo, Eberechi Eze encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Declan Rice consolidó la victoria, marcando el 2 a 0 en el minuto 17 de la segunda etapa.

Declan Rice se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Arsenal metió 1 gol, efectuó 46 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Leandro Trossard. El mediocampista de Arsenal acertó 26 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 5 veces.

El director técnico de Arsenal, Mikel Arteta, planteó una estrategia 4-5-1 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Kasper Hjulmand se pararon con un esquema 3-6-1 con Janis Blaswich bajo los tres palos; Jarell Quansah, Robert Andrich y Edmond Tapsoba en defensa; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Ibrahim Maza y Martin Terrier en la mitad de cancha; y Christian Kofane en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en Highbury fue Danny Makkelie.

Con esta victoria, Arsenal alcanzó Cuartos de Final en el partido de vuelta y puso fin al sueño del Bayer Leverkusen.

Cambios en Arsenal

68′ 2T – Salieron Ben White por Cristhian Mosquera, Leandro Trossard por Christian Norgaard, Martín Zubimendi por Gabriel Martinelli y Eberechi Eze por Kai Havertz

89′ 2T – Salió Viktor Gyökeres por Myles Lewis-Skelly

Cambios en Bayer Leverkusen

59′ 2T – Salieron Martin Terrier por Malik Tillman y Ernest Poku por Montrell Culbreath

69′ 2T – Salió Exequiel Palacios por Patrik Schick

82′ 2T – Salió Robert Andrich por Ezequiel Fernández

Amonestado en Bayer Leverkusen: