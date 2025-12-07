Con un solo gol de penal, Espanyol derrotó a Rayo Vallecano en el el Cornellá-El Prat

El choque entre los Espanyolistas y Rayo, correspondiente a la fecha 15 de la Liga, terminó con una estrecha victoria del conjunto anfitrión por 1 a 0. En el minuto 38 del primer tiempo, Roberto Fernández anotó de penal el gol que le dio el triunfo a los Espanyolistas.

Rayo Vallecano fue muy superior en la posesión del balón (62%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.

Roberto Fernández tuvo una gran actuación. El atacante de Espanyol brilló al convertir 1 gol y dar 2 pases correctos.

La presencia defensiva Carlos Romero fue notable en el partido. El defensa de Espanyol fue importante por recuperar 4 balones y rechazar 2 pelotas peligrosas.

El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko Gonzalez, Edu Expósito y Pere Milla en el medio; y Roberto Fernández en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Iñigo Perez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Óscar Valentín, Gerard Gumbau, Isaac Palazón, Unai López y Fran Pérez en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.

José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de visitante a Getafe, mientras que Rayo jugará de local frente a Betis.

De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 27 puntos, mientras que la visita, con 17, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Espanyol

55′ 2T – Salió Pol Lozano por Charles Pickel

79′ 2T – Salieron Roberto Fernández por Kike García y Edu Expósito por Ramón Terrats

88′ 2T – Salió Pere Milla por Rubén Sánchez

Amonestados en Espanyol:

30′ 1T Pol Lozano (Conducta antideportiva), 30′ 2T Urko Gonzalez (Conducta antideportiva) y 31′ 2T Tyrhys Dolan (Simular una infracción)

Expulsado en Espanyol:

41′ 2T Tyrhys Dolan (Roja por doble amarilla)

Cambios en Rayo Vallecano

51′ 2T – Salió Gerard Gumbau por Sergio Camello

69′ 2T – Salieron Fran Pérez por Iván Balliu y Jorge de Frutos por Álvaro García

85′ 2T – Salió Nobel Mendy por Randy Nteka

Amonestados en Rayo Vallecano:

15′ 1T Unai López (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 41′ 1T Nobel Mendy (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 4′ 2T Gerard Gumbau (Conducta antideportiva), 17′ 2T Óscar Valentín (Conducta antideportiva), 28′ 2T Pep Chavarría (Conducta antideportiva), 42′ 2T Augusto Batalla (Conducta antideportiva) e 50′ 2T Iván Balliu (Conducta antideportiva)

Expulsado en Rayo Vallecano: