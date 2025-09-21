Con un solo gol, Elche derrotó a Real Oviedo en el estadio Martínez Valero

En la fecha 5 de la Liga, Elche se quedó con el duelo ante Real Oviedo y lo superó 1-0. En el minuto 8 del primer tiempo, André Silva anotó el gol que le dio el triunfo al he.

Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

Rafael Mir estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 51 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

André Silva tuvo una gran actuación. El atacante de Elche brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 16 pases correctos.

La presencia defensiva Álvaro Núñez fue notable en el partido. El defensa de Elche fue importante por recuperar 8 balones.

El DT de Elche, Eder Sarabia, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Iñaki Peña en el arco; Josán Fernández, David Affengruber, Pedro Bigas y Álvaro Núñez en la línea defensiva; Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Martim Neto y Germán Valera en el medio; y André Silva y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Veljko Paunovic salió con una disposición táctica 4-4-2 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo y Rahim Alhassane en defensa; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Kwasi Sibo y Josip Brekalo en la mitad de cancha; y Luka Ilic y Salomón Rondón en la delantera.

Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Elche enfrentará de visitante a Osasuna, mientras que Real Oviedo jugará de local frente a Barcelona.

De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 3, queda en el décimo séptimo lugar.

Cambios en Elche

71′ 2T – Salió Germán Valera por Léo Pétrot

72′ 2T – Salió Martim Neto por Grady Diangana

77′ 2T – Salió Josán Fernández por Héctor Fort

86′ 2T – Salieron Rafael Mir por Bambo Diaby y Rodrigo Mendoza por Marc Aguado

Amonestados en Elche:

37′ 1T Pedro Bigas (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 37′ 1T David Affengruber (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Oviedo

57′ 2T – Salieron Josip Brekalo por Ilyas Chaira y Haissem Hassan por Santiago Cazorla

64′ 2T – Salió Nacho Vidal por Lucas Ahijado

70′ 2T – Salieron Kwasi Sibo por Alberto Reina y Luka Ilic por Alex Forés

Amonestados en Real Oviedo: