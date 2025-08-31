Con un solo gol, Espanyol derrotó a Osasuna en el el Cornellá-El Prat

Fue una única anotación de los Espanyolistas la que decidió el destino del partido en la fecha 3 de la Liga, garantizando su victoria por 1-0 sobre los Rojillos en el el Cornellá-El Prat. En el minuto 7 del segundo tiempo, Carlos Romero anotó el gol que le dio el triunfo a los Espanyolistas.

El defensor comenzó la jugada por la banda izquierda y llegando al área grande disparó hacía el arco. La pelota se metió por el palo izquierdo de Sergio Herrera Pirón.

Un remate de Jon Moncayola terminó en el palo a los 48 minutos del primer tiempo y Osasuna perdió su chance de ponerse en ventaja.

Tyrhys Dolan tuvo una gran actuación. El volante de Espanyol realizó 67 pases correctos y robó 6 balones.

La presencia defensiva Carlos Romero fue notable en el partido. El defensa de Espanyol fue importante al convertir 1 gol, robar 3 balones y rechazar 3 pelotas peligrosas.

El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado en el medio; y Kike García en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Alessio Lisci salió con una disposición táctica 3-4-3 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz en defensa; Valentin Rosier, Lucas Torró, Moi Gómez y Jon Moncayola en la mitad de cancha; y Víctor Muñoz, Ante Budimir y Aimar Oroz en la delantera.

Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de local a Mallorca, mientras que los Rojillos jugarán de local frente a Rayo Vallecano.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 7 puntos, mientras que la visita, con 3, queda en el décimo tercer lugar.

Cambios en Espanyol

65′ 2T – Salieron Edu Expósito por Urko Gonzalez, Kike García por Roberto Fernández y Moi Gómez por Rubén García

78′ 2T – Salieron Pere Milla por Ramón Terrats y Tyrhys Dolan por Luca Koleosho

Amonestados en Espanyol:

23′ 1T Edu Expósito (Conducta antideportiva) y 38′ 2T Javi Puado (Demorar el juego)

Cambios en Osasuna

73′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Raul García

83′ 2T – Salieron Juan Cruz por Iker Benito, Jon Moncayola por Kike Barja y Javi Puado por Miguel Rubio

Amonestados en Osasuna: