Con un solo gol, Espanyol derrotó a Osasuna en el el Cornellá-El Prat

El defensor comenzó la jugada por la banda izquierda y llegando al área grande disparó hacía el arco. La pelota se metió por el palo izquierdo de Sergio Herrera Pirón.
Un remate de Jon Moncayola terminó en el palo a los 48 minutos del primer tiempo y Osasuna perdió su chance de ponerse en ventaja.
Tyrhys Dolan tuvo una gran actuación. El volante de Espanyol realizó 67 pases correctos y robó 6 balones.
La presencia defensiva Carlos Romero fue notable en el partido. El defensa de Espanyol fue importante al convertir 1 gol, robar 3 balones y rechazar 3 pelotas peligrosas.
El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado en el medio; y Kike García en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Alessio Lisci salió con una disposición táctica 3-4-3 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz en defensa; Valentin Rosier, Lucas Torró, Moi Gómez y Jon Moncayola en la mitad de cancha; y Víctor Muñoz, Ante Budimir y Aimar Oroz en la delantera.
Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Espanyolistas enfrentarán de local a Mallorca, mientras que los Rojillos jugarán de local frente a Rayo Vallecano.
De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 7 puntos, mientras que la visita, con 3, queda en el décimo tercer lugar.
Cambios en Espanyol
- 65′ 2T – Salieron Edu Expósito por Urko Gonzalez, Kike García por Roberto Fernández y Moi Gómez por Rubén García
- 78′ 2T – Salieron Pere Milla por Ramón Terrats y Tyrhys Dolan por Luca Koleosho
Amonestados en Espanyol:
- 23′ 1T Edu Expósito (Conducta antideportiva) y 38′ 2T Javi Puado (Demorar el juego)
Cambios en Osasuna
- 73′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Raul García
- 83′ 2T – Salieron Juan Cruz por Iker Benito, Jon Moncayola por Kike Barja y Javi Puado por Miguel Rubio
Amonestados en Osasuna:
- 13′ 2T Víctor Muñoz (Conducta antideportiva), 41′ 2T Iker Benito (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Lucas Torró (Sujetar al rival para impedirle avanzar)