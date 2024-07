La Conmebol reconoció este miércoles 7 de julio que el VAR se equivocó al no revisar la decisión del árbitro de campo en relación a un contacto "imprudente" del colombiano Daniel Muñoz sobre Vinícius Júnior dentro del área.

La jugada tuvo lugar en el minuto 42 del partido que enfrentó a Brasil y Colombia (1-1), cuando la Canarinha ganaba 1-0 al combinado cafetero, en el cierre del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos.

Muñoz cortó una internada de Vinícius dentro del área, pero el colegiado venezolano Jesús Valenzuela no vio infracción y ordenó continuar el juego.

"Toca balón", dijo Valenzuela en los audios divulgados este miércoles por la Conmebol, organizadora de la Copa América.

El VAR, capitaneado por el argentino Mauro Vigliano, entró entonces en acción.

"Necesito ver si toca balón. Quiero ver si cambia la dirección del balón (...) Si pellizca pelota, ¿verdad? Sí", indicó la voz del VAR.

"Jesús (Valenzuela), muy ajustado, podés reanudar. Pellizca pelota cuando baja el pie y ahí le da impulso, después se da el contacto", añadió dirigiéndose al árbitro de campo.

Sin embargo, la Conmebol analizó el lance y lo describió de la siguiente forma: "En una disputa de balón dentro del área, un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe".

La entidad señaló que el VAR, de manera protocolar, pasó a analizar la jugada "con distintos ángulos, velocidades y consideraciones, y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero" brasileño.

"Ante esto, el VAR confirma, de manera incorrecta, la decisión original de campo", admitió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La resolución de la jugada fue duramente criticada por el seleccionador brasileño, Dorival Júnior, al término del encuentro, que terminó con empate (1-1), pues poco después del penalti no señalado a Vini el propio Daniel Muñoz devolvería la igualdad al marcador.

"El árbitro fue decisivo. Dentro del estadio solo él y el VAR no vieron penalti, que con toda seguridad existió. Brasil fue muy perjudicado", criticó el técnico.

Este es el audio del Var difundido por Conmebol. Aqui reconocen que se omitió el penal a Vinicius. Lo insolito es que Vigliano desde el Var dice que Muñoz toca la pelota. Lo grave no es no ver lo que pasa sino ver lo que no paso! Era claro penal para Brasil! pic.twitter.com/As4O21TZI8