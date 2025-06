Copa Oro 2025: estos son los partidos de hoy 29 de junio y sus horarios

Este domingo 29 de junio se vivirán dos emocionantes encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Oro 2025. La actividad inicia a las 2 de la tarde con el esperado duelo entre Canadá vs. Guatemala, y continúa a las 5 de la tarde con otro partidazo entre Estados Unidos vs. Costa Rica. Ambos partidos serán transmitidos por ESPN y Disney+, plataformas donde los aficionados podrán disfrutar cada instante de estos cruces decisivos.

En el primer encuentro, Guatemala llega ilusionada luego de una buena fase de grupos en la que sumó seis puntos, y ahora enfrentará a una de las selecciones más sólidas del torneo. Canadá fue el equipo más goleador en la primera fase y apenas recibió un gol. Sin embargo, los dirigidos por Luis Fernando Tena confían en dar la sorpresa y meterse por primera vez en una semifinal de Copa Oro, sabiendo que el equipo se ha preparado física y tácticamente para este tipo de retos.

Canadá, por su parte, parte como favorito, con figuras de gran nivel internacional como Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio. El conjunto norteamericano terminó invicto en su grupo, ganando dos partidos y empatando uno, lo que le permitió quedarse con el primer lugar del sector. A pesar del poderío ofensivo canadiense, Guatemala ha demostrado orden y carácter, por lo que el duelo promete ser mucho más cerrado de lo que las estadísticas sugieren.

En el segundo turno del día, Estados Unidos enfrentará a Costa Rica a las 5 de la tarde en un duelo clásico de Concacaf. Los estadounidenses llegan con la etiqueta de favoritos tras liderar el Grupo D de forma invicta, mientras que los ticos, liderados por Keylor Navas, clasificaron como segundos en el Grupo A, sacando un empate sin goles ante México en la última jornada. La selección costarricense espera contar con la inspiración de su arquero estrella para frenar a la maquinaria ofensiva estadounidense.

Este duelo promete ser muy físico, con dos equipos que priorizan el orden táctico. Estados Unidos no solo tiene a su favor la localía, sino también una plantilla joven, profunda y bien trabajada por su técnico. No obstante, Costa Rica ya sabe lo que es eliminar a favoritos y tiene en su historial la experiencia suficiente para competir de tú a tú en este tipo de instancias.

Ambos partidos representan la posibilidad de ver nuevas sorpresas en la Copa Oro. Guatemala y Costa Rica saben que no parten como favoritos, pero también son conscientes de que los cuartos de final son partidos únicos donde cualquier cosa puede pasar. La historia y el orgullo están en juego, y estas selecciones están dispuestas a dejarlo todo en la cancha.

El ganador entre Canadá y Guatemala se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Costa Rica. Esto agrega un condimento especial, ya que existe la posibilidad de ver un duelo centroamericano en semifinales, o una revancha norteamericana entre Estados Unidos y Canadá. Cualquier combinación será atractiva para los aficionados.

La jornada de este domingo marca el cierre de los cuartos de final y dejará definidos a los cuatro mejores equipos del torneo. La Copa Oro 2025 sigue regalando emociones, y este domingo promete ser una tarde llena de fútbol, tensión y oportunidades para escribir nuevas páginas en la historia del fútbol de la región.

