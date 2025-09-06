Costa Rica vs Haití: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C

Costa Rica recibe el próximo martes 9 de septiembre a Haití por la fecha 2 del grupo C , a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Así llegan Costa Rica y Haití

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

En la jornada previa, Costa Rica igualó 1-1 el juego ante Nicaragua.

Últimos resultados de Haití en partidos

En la fecha anterior, Haití logró empatar 0-0 ante Honduras..

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de septiembre, en Cuarta Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2018, y Costa Rica fue el ganador por 0 a 1.

Horario Costa Rica y Haití, según país