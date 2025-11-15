Costa Rica vs Honduras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo C

El duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo C se jugará el próximo martes 18 de noviembre a las 19:00 horas.

Así llegan Costa Rica y Honduras

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

Costa Rica no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Haití. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y 3 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Honduras en partidos

Honduras viene de caer en su estadio ante Nicaragua por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 2 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminaron igualados 4 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y firmaron un empate en 0.

Horario Costa Rica y Honduras, según país