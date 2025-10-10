Costa Rica vs Nicaragua: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C

Por la fecha 4 del grupo C , Nicaragua y Costa Rica se enfrentan el lunes 13 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Nacional.

Así llegan Costa Rica y Nicaragua

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

Costa Rica terminó con un empate en 0 frente a Honduras en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 5 goles y sumó 14 a favor.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

Nicaragua llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Haití. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 9.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y fue un empate por 1 a 1.

Horario Costa Rica y Nicaragua, según país