Costa Rica y Honduras empataron sin goles

Costa Rica y Honduras no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 6 del grupo C, disputado este martes en el estadio Nacional.

La figura del encuentro fue Alexis Gamboa. El defensor de Costa Rica fue importante .

Otro de los futbolistas clave en el estadio Nacional fue Edrick Menjívar. El arquero de Honduras tuvo un gran rendimiento frente a Costa Rica.

El entrenador de Costa Rica, Miguel Herrera, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Keylor Navas en el arco; Francisco Calvo, Haxzel Quirós, Juan Pablo Vargas y Kendall Waston en la línea defensiva; Josimar Alcócer, Orlando Galo y Aaron Murillo en el medio; y Warren Madrigal, Manfred Ugalde y Álvaro Zamora en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Reinaldo Rueda se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Edrick Menjívar bajo los tres palos; Marcelo Santos, Andy Nájar, Luis Vega y Joseph Rosales en defensa; Kervin Arriaga, Deybi Flores y Jorge Álvarez en la mitad de cancha; y Romell Quioto, Yustin Arboleda y Luis Palma en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Drew Fischer.

Cambios en Costa Rica

56′ 2T – Salió Álvaro Zamora por Kenneth Vargas

63′ 2T – Salieron Warren Madrigal por Anthony Hernández y Aaron Murillo por Alejandro Bran

78′ 2T – Salieron Haxzel Quirós por Joel Campbell y Orlando Galo por Alexis Gamboa

Amonestados en Costa Rica:

38′ 1T Francisco Calvo (Conducta antideportiva) y 19′ 2T Kenneth Vargas (Conducta antideportiva)

Cambios en Honduras

58′ 2T – Salió Luis Palma por Dereck Moncada

74′ 2T – Salieron Jorge Álvarez por Carlos Pineda, Yustin Arboleda por Jorge Benguché y Romell Quioto por Marlon Ramírez

Amonestados en Honduras: