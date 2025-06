Cristiano Ronaldo hace historia: el único jugador en ganar los tres títulos con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Este domingo, el astro portugués se convirtió en el único jugador que ha logrado levantar los tres títulos que ostenta la Selección Nacional de Portugal, al conquistar la Nations League 2025 tras una dramática final ante España.

Con 40 años y en plena vigencia, Cristiano volvió a ser clave para su país en una final que quedará en la memoria. Portugal empató 2-2 ante España y luego se coronó campeón desde los penales, en un torneo que nuevamente lo tuvo como referente e inspiración para sus compañeros.

El logro de Cristiano es aún más relevante si se revisa el recorrido histórico de Portugal. Hasta 2016, la selección lusa nunca había ganado un título oficial. Desde entonces, todos los títulos obtenidos han tenido el sello inconfundible de su capitán.

Eurocopa 2016: Cristiano lideró al equipo durante todo el torneo y aunque se lesionó en la final, su imagen alentando desde la banda como un técnico más quedó inmortalizada. Nations League 2019: Con la UEFA estrenando un nuevo torneo, Portugal volvió a brillar. En casa, Cristiano fue el gran protagonista.

Nations League 2025: Ahora, a los 40 años, Cristiano volvió a demostrar que la edad es solo un número. En la final contra España, aportó un gol que permitió el empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Aunque salió sustituido antes de los penales, el trabajo ya estaba hecho: Portugal volvió a alzar el trofeo con él como estandarte.

Este nuevo título confirma que cuando se habla de los grandes momentos de Portugal, siempre aparece el nombre de Cristiano Ronaldo. Su legado no solo se mide en récords de goles, sino en títulos, liderazgo y momentos inolvidables que han marcado a generaciones de aficionados.

El fútbol portugués ha vivido su época más dorada bajo su liderazgo. Y hoy, con tres trofeos oficiales en la vitrina, Cristiano Ronaldo se consolida aún más como el mayor ícono en la historia de su selección.

