La jugada más comentada del partido: Cristiano Ronaldo se viste de defensa y le roba el balón a Leo Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se saludan con un abrazo antes de dar inicio el juego. Foto Prensa Libre: AFP.

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que “la derrota ha sido por culpa de la primera media hora” después de perder por 0-3 ante el Juventus de Turín en el Camp Nou.

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, el Juventus ha salido convencido”, añadió en este sentido.

El partido dejó muchos temas sobre la mesa, como el interminable debate sobre quién es mejor, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

Y el juego de este martes en el Camp Nou, le dio a los seguidores de Cristiano un argumento más. Fue una jugada en la que el argentino buscaba la portería de Gigi Buffon y apareció el astro portugués, defendiendo, y robándole el balón.

LA JUGADA