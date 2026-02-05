Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos con Al Nassr y despeja dudas sobre su salida

El astro portugués Cristiano Ronaldo celebra este 5 de febrero su cumpleaños número 41, con un estado físico privilegiado y la determinación de seguir compitiendo al máximo nivel. A pesar de encontrarse en el tramo final de su carrera, el luso continúa siendo una figura central en el fútbol mundial y uno de los nombres más influyentes del deporte.

En los últimos días, Ronaldo generó preocupación entre los aficionados del Al Nassr debido a su ausencia en los entrenamientos y a que no fue considerado para el partido ante Al Hilal.

Diversos reportes indicaron que el motivo de dicha ausencia no obedecía a una lesión, sino a un malestar del portugués por la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF), entidad que administra varios clubes de la Saudi Pro League.

Según trascendió, Cristiano habría mostrado incomodidad por decisiones internas que, a su criterio, especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal. La llegada de Karim Benzema también habría influido en el ambiente, generando tensiones que llevaron al portugués a una breve “rebeldía deportiva”.

Estos hechos desataron una ola de rumores sobre una posible salida del futbolista del campeonato saudí, mencionándose como destinos la Serie A, la Premier League, otras ligas europeas e incluso la MLS de Estados Unidos.

Cristiano regresa a los entrenamientos y despeja rumores

No obstante, Cristiano Ronaldo ya regresó a los entrenamientos con Al Nassr, disipando las especulaciones sobre una salida inmediata del club. El luso parece reenfocado en el proyecto deportivo y en mantener al equipo en la lucha por los primeros puestos de la Liga Saudita.

Objetivo: llegar a tope al Mundial del 2026

A sus 41 años, Cristiano mantiene intacta su ambición. Uno de sus grandes objetivos es llegar en óptimas condiciones físicas al Mundial Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá a disputarse este año dónde, posiblemente el último de su carrera, con la ilusión de conquistar el único gran título que le falta: la Copa del Mundo. Portugal sigue contando con él como referente dentro y fuera del campo, y Ronaldo desea cerrar su trayectoria internacional de la mejor manera.

Al Ittihad

Tras su regreso a la actividad, el capitán del Al Nassr se prepara para el compromiso de este viernes ante Al Ittihad, club del que recientemente salió Karim Benzema. Aunque aún no se ha confirmado si Cristiano iniciará como titular, el portugués trabaja para estar listo desde el primer minuto.