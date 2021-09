Cristiano Ronaldo se entrena por primera vez con el Manchester United y su debut podría ser este 11 de septiembre

Cristiano recibió permiso para poder volar a Manchester al estar suspendido para el encuentro de la selección portuguesa este mismo 7 de septiembre ante Azerbaiyán, después de lograr el récord de goles internacionales ante Irlanda – 111 por 109 del iraní Alí Daei.

El lusitano vivirá su segunda etapa en el Manchester United, club que dejó en 2009 para irse al Real Madrid, desde donde partió a la Juventus de Turín en 2018, antes de volver al club inglés en el recién pasado mercado de fichajes.

La semana pasada CR7 logró batir un récord de goleo, una marca más que impone en su prodigiosa carrera. De hecho, el haberse convertido en máximo goleador de la historia nivel de selecciones le llevó a alcanzar un récord Guinness.

“Gracias a ‘Guinness World Records. Siempre sienta bien que te reconozcan como un rompedor de récords mundiales. ¡Vamos a seguir intentando aumentar aún más estos números!”, escribió Cristiano junto con el reconocimiento que le entregaron.

Thank you to the Guiness World Records. Always good to be recognized as a world record breaker. Let’s keep trying to set the numbers even higher!💪🏽 pic.twitter.com/qswCiXnRGh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 5, 2021