Cristiano supera a Carlos Ruiz y bate récord de goles en eliminatorias del Mundial

Fútbol Internacional

Cristiano supera a Carlos Ruiz y bate récord de goles en eliminatorias del Mundial

Cristiano Ronaldo marcó este martes 14 de octubre en el empate de Portugal 2-2 ante Hungría y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas.

|

time-clock

Cristiano Ronaldo celebra uno de los goles de Portugal en el empate contra Hungría. (Foto Prensa Libre: EFE).

Cristiano Ronaldo celebra uno de los goles de Portugal en el empate contra Hungría. (Foto Prensa Libre: EFE).

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos Pescadito Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 947 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Carlos el Pescadito Ruiz Cristiano Ronaldo Futbol Internacional Selección de Portugal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS