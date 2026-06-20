Criterios de desempate en el Mundial 2026: cómo se define la clasificación de los mejores terceros

El Mundial 2026 estrenó un nuevo sistema de desempate en la fase de grupos que da prioridad a los enfrentamientos directos entre selecciones con la misma cantidad de puntos. La modificación deja en segundo plano la diferencia de goles general, criterio que predominó durante décadas en las Copas del Mundo.

Según el reglamento de la FIFA, el primer filtro para romper un empate será el rendimiento en los partidos disputados entre los equipos involucrados. Para ello se tomarán en cuenta los puntos obtenidos, la diferencia de goles y la cantidad de anotaciones marcadas en esos enfrentamientos directos.

Si la igualdad persiste, se analizarán los resultados acumulados en toda la fase de grupos, incluida la diferencia de goles general, los tantos anotados y el comportamiento disciplinario. Como último recurso, el reglamento contempla el uso del Ranking FIFA vigente al inicio del torneo para definir las posiciones.

En el Mundial 2026 avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, así como los ocho mejores terceros. Con este formato, un total de 32 selecciones accederán a la fase eliminatoria, lo que amplía las posibilidades de clasificación para equipos que no logren terminar entre los dos primeros puestos.

Para definir a los ocho mejores terceros se elaborará una tabla exclusiva con las 12 selecciones ubicadas en esa posición. Los criterios de clasificación serán los puntos obtenidos, la diferencia de goles y los tantos anotados, además de los criterios de Fair Play y el Ranking FIFA en caso de que persista la igualdad.

Un cambio que ya tuvo su primer efecto

El nuevo sistema ya tuvo una consecuencia visible en el Grupo A, donde México aseguró el primer lugar tras las dos primeras jornadas gracias a su victoria en el enfrentamiento directo ante un rival con la misma cantidad de puntos. Con la nueva normativa, ese resultado tuvo más peso que otros criterios utilizados en ediciones anteriores.

La modificación también podría beneficiar a selecciones que logren imponerse a sus rivales directos desde las primeras fechas. El modelo acerca a la FIFA al sistema aplicado históricamente por la UEFA, que prioriza el rendimiento en los duelos entre equipos empatados antes de recurrir a la diferencia de goles general.