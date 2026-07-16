Cuál es el récord del Inter de Milán que Lautaro Martínez prolongará en la final del Mundial 2026

Con la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, el Inter de Milán volvió a asegurar su presencia en el partido decisivo, una constante que mantiene desde 1982 y que lo convierte en el único club con al menos un jugador en todas las finales de la Copa del Mundo en las últimas cuatro décadas.

El protagonista de este nuevo capítulo es Lautaro Martínez, uno de los héroes de la semifinal y referente actual del conjunto ‘nerazzurro’, que prolonga una racha histórica sin precedentes en el fútbol mundial.

Desde el Mundial de España 1982, siempre ha habido representación del Inter en la final. Una continuidad que alcanza ya doce ediciones consecutivas y que ningún otro club ha podido igualar, ni siquiera gigantes como el Bayern Múnich, que en esta edición no logró extender su presencia con Inglaterra o Francia.

De Bergomi a Lautaro

La historia comenzó en 1982, cuando Italia se proclamó campeona en el Santiago Bernabéu con cinco jugadores del Inter en su plantilla: Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Beppe Marini.

En México 1986, Karl-Heinz Rummenigge representó al club en la final disputada por Alemania Federal, mientras que en Italia 1990 los interistas Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann conquistaron el título mundial.

En Estados Unidos 1994, Nicola Berti fue parte de la selección italiana subcampeona, y en Francia 1998 la final reunió a dos futbolistas del Inter: Youri Djorkaeff, campeón con Francia, y Ronaldo Nazário, con Brasil.

El delantero brasileño repetiría protagonismo en Corea y Japón 2002, cuando se consagró campeón del mundo. Cuatro años después, en Alemania 2006, Marco Materazzi marcó en la final que Italia ganó a Francia.

En Sudáfrica 2010, Wesley Sneijder alcanzó la final con Países Bajos, mientras que en Brasil 2014 tres jugadores del Inter —Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro— integraron la selección argentina subcampeona.

La racha continuó en Rusia 2018 con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic en la Croacia finalista, y en Catar 2022 con Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina.

Un récord que sigue creciendo

Ahora, en 2026, el propio Lautaro vuelve a estar en la final, esta vez ante España, para extender una marca única en la historia del fútbol. Más que una coincidencia, la presencia constante del Inter en el partido decisivo del Mundial se ha convertido en un símbolo de continuidad y protagonismo en la élite del fútbol internacional.