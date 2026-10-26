¿Cuáles fueron las cinco claves de la derrota del Barcelona frente al Real Madrid?

El Barcelona sufrió su primera derrota en LaLiga al caer este domingo 2-1 frente al Real Madrid, con un doblete de Kylian Mbappé, quien marcó un gol de rebote y otro decisivo al minuto 88, resultado que ajusta la lucha por el liderato del campeonato español.

Estas son las cinco claves de la derrota del conjunto azulgrana, que acumulaba 23 victorias consecutivas en el Spotify Camp Nou desde mayo del 2025.

1. Lamine Yamal perdió el duelo con Cucurella

Era uno de los enfrentamientos más esperados del clásico y lo ganó Marc Cucurella, quien impidió que Lamine Yamal mostrara las cualidades que lo han convertido en candidato al Balón de Oro.

Cada vez que el número 10 azulgrana recibía el balón, el lateral madridista lo presionaba y le impedía maniobrar. Cuando Cucurella necesitaba apoyo, aparecían Diomande o Tchouaméni para ayudarlo.

Neutralizar al futbolista más desequilibrante del Barcelona fue uno de los principales aciertos de un Real Madrid que mostró un gran trabajo colectivo.

2. Pedri y Rodri, asfixiados en el mediocampo

Pedri y Rodri debían marcar el ritmo del partido para el Barcelona, pero el Real Madrid consiguió neutralizar el funcionamiento de la dupla azulgrana.

Atrapados en la presión que los blancos ejercieron en el mediocampo y sin encontrar líneas de pase para superar a sus rivales, ambos futbolistas terminaron el encuentro con 13 pérdidas de balón cada uno.

3. La falta de efectividad del Barcelona

Raphinha remató tres veces fuera antes de conseguir el empate 1-1, mientras que Lamine Yamal desperdició una ocasión clara frente a Lunin y envió otro disparo cerca de uno de los postes de la portería madridista.

Además, Andriy Lunin respondió con dos intervenciones importantes: una ante un disparo de Anthony Gordon dentro del área y otra frente a un cabezazo de Gerard Martín después de un tiro de esquina. El Barcelona generó oportunidades, pero careció de efectividad frente al arco.

4. Una defensa debilitada por las lesiones

Gerard Martín, quien terminó con molestias el partido frente al Betis, y Pau Cubarsí volvieron a ser titulares contra el Real Madrid, después de haber disputado también el encuentro de la Liga de Campeones frente al PSG en París.

Con Eric García, Andreas Christensen y Jules Koundé lesionados, Flick tuvo que recurrir nuevamente a una defensa limitada por las ausencias. La situación se complicó todavía más cuando Xavi Espart, quien jugaba como lateral derecho, sufrió una lesión durante la primera media hora del encuentro.

5. Una presión tras pérdida poco efectiva

La presión alta, una de las principales características del Barcelona de Hansi Flick, no funcionó como se esperaba frente al Real Madrid. El conjunto azulgrana tuvo dificultades para organizarse alrededor del balón, lo que provocó descoordinación al intentar recuperarlo después de perder la posesión.

Los jugadores del Barcelona llegaron tarde a numerosos duelos y permitieron que los madridistas encontraran espacios para atacar con velocidad a la espalda de la defensa catalana, especialmente cuando conseguían superar la primera línea de presión.