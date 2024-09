¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024? El premio al mejor futbolista de la temporada

Por tercera vez en la historia del premio, el Balón de Oro 2024 será otorgado en relación a los resultados de la temporada pasada (2023-24), en lugar del año calendario, como se realizó en muchas ocasiones.

El galardón reconoce a los mejores futbolistas del mundo durante el periodo entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024, en donde se llevaron a cabo la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024.

En 2023, el astro argentino Lionel Messi obtuvo su octavo Balón de Oro y se consagró nuevamente como el líder del reconocimiento, superando ampliamente al segundo lugar, el portugués Cristiano Ronaldo con cinco galardones.

Ninguno de los dos máximos ganadores del premio fueron nominados para la edición 2024, por lo que habrá un triunfador inédito que se llevará el homenaje en el Teatro Chatelet de París, Francia.

La gala del Balón de Oro 2024 se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre, en un evento en donde también premiarán al mejor futbolista menor de 21 años, al mejor portero del mundo y al mejor entrenador de la temporada.

Tras la conquista de la Eurocopa en Berlín el pasado domingo 14 de julio, los favoritos a llevarse el premio son los españoles Rodri Hernández y Dani Carvajal, aunque el desempeño del brasileño Vinícius Júnior con el conjunto merengue no ha pasado desapercibido.

Sin Messi ni Cristiano: Los 30 futbolistas nominados para el Balón de Oro 2024

Otros de los nombres que han sonado como los posibles ganadores son los del inglés Jude Bellingham, el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el argentino Lautaro Martínez, quien fue el goleador de la Copa América con cinco dianas a su nombre.

El Real Madrid es el club con más jugadores nominados, con siete, seguido por el Manchester City y el Arsenal, que tienen a cuatro futbolistas nominados; mientras que el FC Barcelona solamente cuenta con dos, los españoles Lamine Yamal y Dani Olmo.

