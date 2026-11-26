Fútbol Internacional
¿Cuántos datos habrían obtenido los responsables del ciberataque contra la Fifa?
La Fifa confirmó este jueves que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial, y condenó enérgicamente lo ocurrido.
FIFA confirma acceso no autorizado a información personal tras un ciberataque.(Foto Prensa Libre: EFE).
La Fifa confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. El organismo rector del futbol mundial condenó enérgicamente lo ocurrido.
Fuentes del organismo confirmaron a EFE que la institución colabora estrechamente con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas de seguridad, tras el incidente.
"Fifa condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", señaló.
Un grupo denominado Handsome Boy Hacking Club se atribuyó en internet la autoría del ciberataque, mediante el cual habría obtenido acceso a 12 gigabytes (GB) de datos, lo que representa menos del 0.1% de la información que posee la Fifa.
El ataque no afectó los documentos relacionados con el proyecto Fifa Forward Enterprise (FFE), impulsado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, que planteaba la venta de participaciones del Mundial a inversionistas privados.
La iniciativa fue retirada ante el rechazo que generó entre las confederaciones y federaciones de futbol.