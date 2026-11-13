¿Cuántos partidos de suspensión recibió Jesús Owono tras el incidente con Jesús de Miguel?

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo disputó el pasado 2 de noviembre frente al Tenerife.

El guardameta recibió una tarjeta roja directa después de una fuerte entrada contra el delantero local Jesús de Miguel, quien falleció al día siguiente a consecuencia de las lesiones sufridas durante el encuentro.

El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".

En su resolución, el organismo disciplinario recuerda que, según el acta arbitral, el guardameta del Andorra fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Además, señala que ninguna de las partes involucradas presentó alegaciones sobre los hechos descritos en el acta dentro del plazo reglamentario.

El Comité también destaca que la descripción del árbitro "permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

"A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral", agrega la resolución.

Otros jugadores también fueron sancionados

El Comité de Disciplina impuso otras sanciones a integrantes del Andorra por incidentes ocurridos durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Efe Akman deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Lautaro de León recibió la misma sanción por doble amonestación y posterior expulsión.

También fue suspendido por un encuentro el entrenador asistente Antonio José Sánchez, por protestar las decisiones arbitrales. La misma sanción recibió el jugador del Tenerife Dani, por conducta contraria al buen orden deportivo.

Jesús de Miguel falleció un día después del partido

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanecía ingresado desde el día anterior.

El futbolista había sido trasladado al centro asistencial después de sufrir un fuerte golpe durante el encuentro y permanecía en la unidad de cuidados intensivos.

El incidente ocurrió en el minuto 96 del partido, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando el atacante del Tenerife chocó con el guardameta visitante, Jesús Owono, mientras ambos disputaban un balón dividido.

La gravedad de la situación obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, para permitir el ingreso de los servicios médicos al terreno de juego. El delantero recibió atención sobre el césped antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia al hospital, donde falleció al día siguiente.