Jamaica vs. México: el Tri busca su primera victoria después del Mundial 2026; día y hora del partido

La Selección de México se enfrentará este sábado 14 de noviembre a Jamaica, en Kingston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, con el objetivo de conseguir su primera victoria después del Mundial 2026, del que fue uno de los tres países anfitriones.

Dirigido por Rafael Márquez, el Tri comenzó con dificultades su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2030. Empató 1-1 frente a Colombia y Perú, sufrió una derrota por 3-0 ante Estados Unidos y cayó 2-0 contra Chile.

Aunque realizará modificaciones en su alineación para evaluar el rendimiento de sus futbolistas, Márquez buscará una victoria que le permita comenzar de la mejor manera una eliminatoria que concluirá el martes, con el partido de vuelta en Monterrey.

El lateral derecho Rodrigo Huescas, recuperado de una lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026, será una de las principales novedades en la alineación mexicana.

En ataque, el conjunto dirigido por Márquez buscará generar peligro con Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González, quienes tendrán la responsabilidad de aprovechar las oportunidades frente al arco jamaiquino.

Pese a los resultados negativos de sus últimos amistosos, México cuenta con una plantilla de experiencia internacional, que estuvo cerca de alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026.

Jamaica intentará aprovechar su condición de local

Jamaica buscará romper una larga racha sin victorias frente a México, selección a la que no derrota desde las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

El conjunto caribeño, dirigido por Rudolph Speid, intentará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie que se definirá en territorio mexicano. Sin embargo, deberá mostrar solidez defensiva y efectividad en ataque para superar a un rival que, pese a sus recientes dificultades, cuenta con futbolistas de calidad.

Así se disputan los cuartos de final de Concacaf

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf comenzaron este jueves con el empate sin goles entre Curazao y Panamá.

La actividad continuará este viernes con el enfrentamiento entre Guatemala y Canadá, mientras que el sábado se completará la jornada con los encuentros Jamaica-México y Haití-Estados Unidos.

Los ganadores de las cuatro eliminatorias avanzarán al Final Four de la competición regional.

Alineaciones probables

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Daniel Green.

Seleccionador: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones.

Seleccionador: Rafael Márquez.

Día y hora del Jamaica vs. México