Lionel Messi volverá a Argentina con el Inter Miami para disputar un amistoso especial

El futbolista argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami, regresará al estadio Monumental de Buenos Aires el 19 de enero de 2027, para disputar un partido amistoso de pretemporada frente a River Plate, en el mismo escenario donde se despidió de la selección argentina en octubre pasado.

El 6 de octubre, el estadio Monumental fue el escenario en el que el astro argentino vistió por última vez la camiseta número 10 de la Albiceleste, durante un amistoso frente a Benín que terminó con victoria de Argentina por 3-0.

Ahora, Messi volverá a la casa de River Plate, esta vez como integrante del Inter Miami, en un encuentro que reunirá a varias figuras del futbol internacional.

El conjunto estadounidense también cuenta en sus filas con otro campeón del mundo, Rodrigo de Paul, además del uruguayo Luis Suárez y el brasileño Carlos Henrique Casemiro.

Por su parte, River Plate, dirigido por Leo Ponzio, contará con futbolistas de trayectoria internacional, entre ellos Nicolás Otamendi y Thiago Almada.

Un amistoso con actividades para los aficionados

El partido es organizado por el fondo de inversión privado COC Global, en una iniciativa que, según sus promotores, "busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes".

Por su parte, el Inter Miami destacó que el compromiso pretende convertirse en una celebración del futbol y del crecimiento internacional de ambas instituciones.

"Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del fútbol, ​​de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias", señaló el club estadounidense en un comunicado.