“Me gustaría que vinieras a un partido”: el mensaje de Vinícius Júnior a un niño sudanés

Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, invitó a un partido del conjunto blanco a Zaher, un niño sudanés de 13 años que perdió ambas piernas en un ataque con drones. El delantero brasileño también le envió un mensaje de apoyo en el que le expresó su deseo de que pueda volver a jugar futbol.

Zaher perdió las piernas hace dos años, durante un ataque ocurrido en Sudán, y sueña con volver a practicar su deporte favorito con ayuda de las prótesis que utiliza.

En un reportaje de la cadena británica BBC, el niño contó que su futbolista favorito es Vinícius Júnior y que uno de sus mayores deseos era conocerlo algún día.

A través del Real Madrid, la BBC se puso en contacto con el delantero brasileño, quien respondió con un mensaje en video dirigido al pequeño.

"Me han contado tu historia", comienza el brasileño. "Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos".

"Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho", respondió Zaher al conocer las palabras del futbolista.

El ataque que cambió la vida de Zaher

Habibah, madre del niño, se encontraba con él cuando ocurrió el ataque con drones en el 2024, en Jartum, capital de Sudán.

La mujer recordó los momentos posteriores al ataque y el impacto que sufrió su hijo al perder ambas piernas. "Le miré y estaba sangrando, había sangre por todos lados. Estaba destrozado. Me preguntaba que por qué les había dejado cortarle las piernas", relató.

Zaher sueña con volver a jugar futbol

Después de que se conociera su historia y su deseo de regresar a las canchas, Zaher y su madre se trasladaron a El Cairo, Egipto, donde el niño fue sometido a una operación y recibió prótesis para recuperar parte de su movilidad.

Su madre destacó el cambio que ha experimentado desde entonces, especialmente en su estado de ánimo y confianza. "Sacarle una sonrisa era casi imposible, pero ahora puedes ver que ríe y que tiene una gran confianza en sí mismo", expresó Habibah.

La invitación de Vinícius Júnior representa una oportunidad para que Zaher cumpla uno de sus sueños: conocer a su futbolista favorito y asistir a un partido del Real Madrid, mientras continúa su proceso de recuperación con la esperanza de volver a jugar futbol.