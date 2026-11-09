Mbappé se acerca a Raphinha: así está la pelea por ser el máximo goleador de LaLiga

La lucha por el título de máximo goleador de LaLiga se mantiene abierta a medida que avanza la temporada. Con Raphinha como líder de la clasificación, con 15 anotaciones, Kylian Mbappé ha reducido la diferencia gracias a su rendimiento en las últimas jornadas y se consolida como uno de los principales candidatos a conquistar el reconocimiento individual.

Además, futbolistas como Lamine Yamal, Ante Budimir y Fermín López continúan sumando goles para mantenerse en la pelea, en una temporada en la que la regularidad ofensiva podría marcar la diferencia.

El buen momento de estos atacantes también refleja la competencia entre Barcelona y Real Madrid, tanto en la clasificación general como en los registros individuales.

Kylian Mbappé continúa presionando en la lucha por el título de máximo goleador de LaLiga, después de marcar en la victoria del Real Madrid por 0-3 frente al Valencia. El delantero francés llegó a 13 anotaciones en la temporada y se colocó a solo dos goles del brasileño Raphinha, quien encabeza la clasificación con 15 tantos, pese a no marcar en el encuentro del Barcelona frente al Atlético de Madrid.

En la tercera posición se mantiene Lamine Yamal, con 10 goles, y se consolida como una de las principales figuras ofensivas del conjunto azulgrana. Mientras tanto, el marroquí Yassir Zabiri continúa destacando con el Racing de Santander y alcanzó los nueve tantos, después de volver a marcar en el encuentro frente al Málaga.

El croata Ante Budimir, delantero de Osasuna, completa el grupo de los cinco máximos anotadores del campeonato, con ocho goles. Por su parte, Fermín López escaló posiciones gracias a su doblete en la victoria del Barcelona por 1-2 frente al Atlético de Madrid, con lo que llegó a siete anotaciones en la temporada.