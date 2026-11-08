Video: Rosario Central festejó por error un título que Boca terminó ganando en los últimos minutos

Una de las escenas del año ocurrió en el Gigante de Arroyito. Los jugadores y aficionados de Rosario Central pasaron del llanto a la euforia en segundos, convencidos de que el título de la Tabla Anual ya era suyo.

Central había cumplido: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Emanuel Coronel y Julián Fernández. Lo hizo jugando más de 20 minutos con un hombre menos, por la expulsión de Gastón Ávila.

Solo faltaba que Boca no ganara ante Defensa y Justicia en la Bombonera. Con su partido terminado, los jugadores se agruparon a seguir los últimos minutos del otro encuentro, mientras todo el estadio miraba el tiempo añadido.

Entonces llegó el golpe. Enner Valencia marcó el 1-0 de Boca sobre el final y los jugadores de Rosario Central se vinieron abajo: varios no pudieron contener el llanto, con la ilusión del título hecha pedazos.

"Video completo" Porque toda la secuencia d Rosario Central festejando un torneo que creía haber ganado es cine total. https://t.co/acGzneVKUc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 8, 2026

La confusión que lo cambió todo

Según el medio Olé, alguien gritó desde una tribuna un gol de Defensa y Justicia que no existió, lo que habría dejado campeón a Central. Otros medios hablan de un error de comunicación. Los jugadores dejaron las lágrimas y empezaron a festejar.

Todos los jugadores salieron corriendo por la cancha para celebrar con la gente, algunos aficionados entraron al campo. Desde las tribunas, los fanáticos gritaban que eran bicampeones.

Boca, campeón por un solo punto

Algunos aficionados más cautos, querían confirmar que el empate era real. No lo era: Boca había ganado 1-0 y la celebración se enfrió en pocos minutos. La Tabla Anual terminó con Boca con 63 puntos, Central en 62 y Argentinos en 60 (29 y 31). Los tres clasificaron a la Libertadores 2027 y siguen en carrera en el Clausura.