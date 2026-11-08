El Botín de Oro vuelve a ser de Messi: 26 goles y un récord que nadie había logrado en la MLS

Lionel Messi sigue haciendo historia en Estados Unidos. Con 26 goles en la temporada regular, ganó el Botín de Oro de la MLS y se convirtió en el primer futbolista en liderar la tabla de artilleros dos campañas seguidas.

El argentino, de 39 años, ya había ganado la distinción en 2025. Esta vez terminó por delante del croata Petar Musa, de FC Dallas, que marcó 22, y de Sam Surridge, de Nashville, con 21.

También pasó a ser el sexto jugador con más de un Botín de Oro. Antes lo habían logrado Predrag Radosavljević, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips, pero ninguno en años consecutivos.

El título quedó asegurado aunque no marcó en el cierre de la temporada. Inter Miami empató 3-3 con Charlotte y Messi no pudo ampliar su cuenta, pero ya nadie lo alcanzaba.

🐐 🇦🇷 ¡Leo Messi hace historia en MLS! Conquistó el Botín de Oro 2026 tras terminar como máximo goleador de la temporada regular con 26 anotaciones. El capitán de @InterMiamiCF se convierte en el primero en ganar este premio en dos temporadas consecutivas. https://t.co/YaRScVcaAB — MLS Español (@MLSes) November 8, 2026

Los números de una temporada de lujo

Messi promedió 0,84 goles por partido y participó en 43 de los goles de Inter Miami. También igualó el primer lugar de la liga en partidos con al menos dos anotaciones, con seis. De sus 26 tantos, solo uno fue de penal.

La marca llega en los 31 años de historia de la MLS, creada en 1996. Sus 55 goles en las dos últimas campañas son el segundo mejor registro de la liga en ese lapso, solo detrás de Josef Martínez, que sumó 58 entre 2018 y 2019.

Lo que viene: los playoffs y un posible tercer MVP

En las últimas tres temporadas regulares, Messi acumula 75 goles, la segunda mayor cantidad en un periodo de tres años. Comparte con Denis Bouanga la condición de únicos jugadores con al menos 20 goles en tres campañas seguidas.

Ahora Inter Miami, segundo del Este con 60 puntos, se medirá con Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs, que empiezan el 20 de noviembre y se juegan al mejor de tres partidos.

Messi ya ganó dos premios al MVP en las dos temporadas completas que ha jugado en el club. Nadie ha logrado tres, así que sería otra marca histórica.