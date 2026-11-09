¿Por qué Lamine Yamal no jugará con España contra República Checa?

El extremo del Barcelona Lamine Yamal, quien presenta molestias en la rodilla derecha, y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, afectado por un proceso gripal, retrasarán su incorporación a la Selección de España, por lo que se perderán el partido de la Liga de Naciones del próximo jueves frente a la República Checa, en Praga.

Sin embargo, se espera que ambos futbolistas estén disponibles para el encuentro del domingo 15 de noviembre frente a Inglaterra. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) informó este lunes sobre el estado físico de los dos jugadores y confirmó que se incorporarán más tarde a la concentración que comenzará este mediodía en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, en Madrid.

El combinado español se prepara para disputar sus últimos dos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, primero en Praga y posteriormente en el estadio Metropolitano de Madrid.

Según la RFEF, la previsión es que tanto Lamine Yamal como Oyarzabal se incorporen al grupo dirigido por Luis de la Fuente "en los próximos días", con el objetivo de "estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra" en Madrid.

Lamine Yamal presenta molestias en la rodilla derecha

En el caso del futbolista del Barcelona, las molestias aparecieron después del encuentro del domingo frente al Atlético de Madrid, disputado en el estadio Metropolitano. El extremo regresó a Barcelona, donde fue sometido a pruebas médicas para determinar con mayor precisión el estado de su rodilla derecha.

"Se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación", explicó la RFEF sobre el jugador azulgrana, quien disputó los 90 minutos en la victoria por 1-2 frente al Atlético de Madrid.

Por su parte, Mikel Oyarzabal no participó en el encuentro de la Real Sociedad frente al Rayo Vallecano, disputado el domingo en Anoeta. El delantero se encuentra "en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián", según informó la federación.

"Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales", añadió la entidad.

España busca asegurar el primer puesto de su grupo

Por precaución, Luis de la Fuente decidió prescindir de ambos futbolistas para el encuentro frente a la República Checa, selección que ocupa el último lugar del grupo, sin puntos después de cuatro jornadas.

En el enfrentamiento anterior entre ambas selecciones, España consiguió una victoria por 3-1 en Oviedo. El seleccionador español espera contar con Lamine Yamal y Oyarzabal para el compromiso frente a Inglaterra, que podría ser decisivo en la disputa del primer puesto del grupo.

Terminar como líder permitiría a España obtener la ventaja de disputar en casa el encuentro de vuelta de los cuartos de final, programados para finales de marzo.

"Nos anticipamos a lo que nos pueda demandar. Siempre pensamos eso, en intentar equilibrar lo máximo posible la carga de minutos, los esfuerzos, pero luego el futbol, a veces, te hace tomar decisiones sobre la marcha que no tenías previstas", comentó De la Fuente durante la conferencia de prensa del pasado viernes, cuando presentó la lista de 27 convocados.

El entrenador explicó que su intención inicial era no reservar jugadores frente a los checos y los ingleses, debido a la importancia de ambos compromisos, aunque reiteró que la salud de los futbolistas será siempre una prioridad.

Los internacionales convocados comenzarán este lunes su concentración en Las Rozas, donde está programada la primera sesión de entrenamiento a puerta abierta, a partir de las 19 horas, con la expectativa de una importante presencia de aficionados.

España registra otras bajas y novedades en la convocatoria

A los contratiempos de Lamine Yamal y Oyarzabal se suma la baja del extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, quien sufrió una lesión muscular durante el encuentro frente al Rayo Vallecano. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 71 y quedó descartado para los próximos compromisos internacionales.

Su lugar será ocupado por Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano, quien regresa a la Selección de España después de haber debutado en septiembre del año pasado.

Otra de las incidencias es el retraso en la incorporación del guardameta del Arsenal David Raya, debido a compromisos personales en Londres, según explicó De la Fuente.

Esta situación llevó al seleccionador a convocar a un cuarto portero, Álvaro Valles, quien figura entre las tres novedades de la lista junto con su compañero del Betis Marc Roca y el defensa central del Como italiano Jacobo Ramón.

La convocatoria también incluye el regreso del centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, quien vuelve a formar parte de los planes del seleccionador español para los próximos encuentros de la Liga de Naciones.