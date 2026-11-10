¿Quiénes podrían competir contra Gianni Infantino en las elecciones de la Fifa?

Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal, estaría considerando presentar su candidatura a la presidencia de la Fifa en las elecciones del próximo año, según informó la cadena británica BBC.

Wenger, quien durante los últimos años ha trabajado en el área de desarrollo del futbol de la Fifa, podría convertirse en uno de los rivales del actual presidente, Gianni Infantino, cuestionado por su intento de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

La fecha límite para presentar candidaturas es el próximo 18 de noviembre, mientras que las elecciones están programadas para el 18 de marzo del 2027, durante el Congreso de la Fifa, que se celebrará en Rabat, Marruecos.

Infantino figura como el principal favorito para conseguir un cuarto mandato al frente de la Fifa. Sin embargo, su fallida iniciativa relacionada con la Copa del Mundo ha generado tensiones con distintas federaciones, algunas de las cuales han solicitado su dimisión y expresado su pérdida de confianza en el dirigente suizo.

Hasta el momento, el suizo Ramón Vega, exdefensa del Tottenham Hotspur, y Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Futbol, han manifestado su intención de competir contra Infantino en las elecciones.

Aunque Wenger había mantenido una relación cercana con el presidente de la Fifa, el exentrenador francés se distanció de él tras la controversia relacionada con la Copa del Mundo y aseguró que no había participado en esa iniciativa.

"La decisión de retirarse de este proyecto fue absolutamente necesaria y no había dudas en ella porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", declaró Wenger en su momento.

Las propuestas de Wenger para el futbol

Durante su etapa como responsable de desarrollo del futbol en la Fifa Wenger ha impulsado distintas propuestas para modificar las reglas y el calendario de las competiciones internacionales.

Entre ellas destaca un nuevo sistema de fuera de juego, más favorable para los atacantes, que se utiliza en la liga de Canadá. Asimismo, el exentrenador del Arsenal ha manifestado su inclinación por organizar la Copa del Mundo cada dos años, en lugar de mantener el formato actual de cuatro años.

De concretarse su candidatura, Wenger entraría en la disputa por la presidencia del máximo organismo del futbol mundial, en unas elecciones previstas para marzo del 2027.