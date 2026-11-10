Panamá vs. Curazao: las siete claves de una serie que también define un boleto a la Copa Oro

Las selecciones de Panamá y Curazao se enfrentarán en una serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, en una eliminatoria que reunirá a dos equipos con trayectorias diferentes, pero con un denominador común: su participación en el Mundial 2026.

Estas son las siete claves para conocer los aspectos más importantes de la serie entre panameños y curazaleños.

1. Dos caminos hacia los cuartos de final

Panamá obtuvo su clasificación directa por su posición en el escalafón de Concacaf, en el que ocupó el cuarto lugar entre los equipos preclasificados.

Curazao, en cambio, consiguió su boleto en la cancha, después de finalizar como líder del grupo A, con tres victorias y un empate. La diferencia refleja dos realidades: la continuidad competitiva de Panamá y el crecimiento reciente de una selección caribeña que ha ganado protagonismo en la región.

2. El impulso de una histórica clasificación mundialista

Curazao consiguió en el 2026 su primera participación en una Copa del Mundo. Bajo la dirección del experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, el conjunto caribeño ha consolidado una generación de futbolistas con formación europea y experiencia en distintas ligas del continente.

Para Panamá fue su segunda participación mundialista. Ambas selecciones tuvieron resultados diferentes en la fase de grupos: los panameños perdieron sus tres encuentros, mientras que Curazao consiguió un empate y sufrió dos derrotas.

3. Una ofensiva que ha ganado protagonismo

Curazao terminó la fase de grupos de la Liga de Naciones con 12 goles a favor y cinco en contra.

Su actuación más destacada fue la remontada por 4-3 frente a Costa Rica, después de encontrarse tres goles abajo en el marcador. Además, goleó 6-1 a Nicaragua y derrotó 1-0 a Trinidad y Tobago, antes de empatar 1-1 en su visita a este último rival.

4. El sello europeo de Curazao

La convocatoria de Dick Advocaat incluye futbolistas como Tahith Chong, del Sheffield United; Armando Obispo, del PSV Eindhoven; Livano Comenencia, del FC Zúrich, y Nigel Thomas, del ADO Den Haag.

La presencia de jugadores formados en Países Bajos y otros países europeos ha contribuido a elevar el nivel técnico de la selección caribeña. La combinación de velocidad, movilidad y experiencia internacional constituye una de las principales características de su evolución futbolística.

5. Panamá apuesta por experiencia y renovación

Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas, de los cuales 23 militan en clubes extranjeros. La nómina combina jugadores experimentados como Adalberto Carrasquilla, del Pumas de México; Michael Amir Murillo, del Besiktas de Turquía; Ismael Díaz, del Club León, y José Fajardo, de la Universidad Católica de Ecuador, con jóvenes como Kadir Barría y Josué Vergara.

La presencia de futbolistas en ligas extranjeras refleja la consolidación de un proceso que busca mantener la competitividad de Panamá e incorporar nuevas generaciones.

6. Los antecedentes favorecen a Panamá

En los siete enfrentamientos históricos registrados entre ambas selecciones, Panamá suma dos victorias, Curazao una y se contabilizan cuatro empates, con 11 goles panameños y 12 caribeños.

Los tres partidos más recientes, todos bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, favorecen a los centroamericanos, con dos triunfos y un empate. El último antecedente se produjo el 13 de octubre del 2023, cuando Panamá derrotó 2-1 a Curazao en Willemstad, por la Liga de Naciones.

Anteriormente, los panameños habían superado a los curazaleños en la eliminatoria rumbo al Mundial 2022, con un marcador global de 2-1.

7. Un boleto con doble recompensa

La serie no solo determinará a uno de los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones de Concacaf, sino que también otorgará un boleto directo a la Copa Oro 2027.

El ganador avanzará a la fase final, conocida como Final Four, programada del 25 al 28 de marzo del 2027 en Los Ángeles, en la que Panamá buscará mejorar su actuación como actual subcampeón.

Por su parte, el equipo que pierda la eliminatoria deberá disputar las preliminares de la Copa Oro para intentar conseguir su clasificación al torneo continental.