Messi regresa y Cristiano Ronaldo queda fuera: así quedó el Once Mundial 2026 de FIFPRO

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dio a conocer este lunes el Once Mundial Masculino 2026, elegido mediante la votación de 19 mil 806 futbolistas de 73 países.

Entre los seleccionados destacan los españoles David Raya, Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Lamine Yamal, además del argentino Lionel Messi, el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé.

La alineación ideal está integrada por David Raya en la portería; Pau Cubarsí, Achraf Hakimi y Nuno Mendes en la defensa; Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha en el mediocampo; y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Lamine Yamal en el ataque.

Lionel Messi regresa al Once Mundial de FIFPRO por primera vez desde el 2023 y amplía su récord a 18 apariciones en la selección ideal, con lo que reafirma su presencia entre los futbolistas más reconocidos en la historia de este galardón.

Por su parte, Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista en ser incluido dos veces en el Once Mundial antes de cumplir los 20 años, un reconocimiento a su rendimiento con el Barcelona y la Selección de España.

Los campeones del mundo David Raya, Pau Cubarsí y Rodri Hernández también forman parte de la alineación, con lo que los futbolistas españoles acumulan 53 apariciones en la historia del Once Mundial Masculino.

Harry Kane y Cristiano Ronaldo, entre las principales ausencias

Harry Kane y Cristiano Ronaldo figuran entre las principales ausencias del Once Mundial Masculino 2026 de FIFPRO. El delantero inglés, ganador del Balón de Oro 2026, quedó fuera del equipo ideal pese a su destacada temporada, mientras que el portugués tampoco consiguió un lugar en la alineación elegida por los futbolistas profesionales.

Para esta edición, los jugadores fueron evaluados por su rendimiento entre el 4 de agosto del 2025 y el 19 de julio del 2026, siempre que hubieran disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese período.

El Once Mundial Masculino de FIFPRO se elige mediante la votación de futbolistas profesionales, quienes reconocen a los jugadores más destacados de cada temporada.