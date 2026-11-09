Pau Cubarsí gana el Golden Boy 2026 y sigue los pasos de Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal

El defensa español Pau Cubarsí, del Barcelona, fue reconocido este lunes con el Golden Boy 2026, premio que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo, según anunció el diario deportivo italiano Tuttosport, creador del galardón, durante un acto celebrado en Sassuolo, Italia.

El central azulgrana sucede en el palmarés al francés Désiré Doué, ganador de la edición del 2025, y se suma a la lista de futbolistas del Barcelona que han conquistado este reconocimiento.

Entre los anteriores ganadores figuran sus compañeros Lamine Yamal (2024), Gavi (2022) y Pedri (2021), además del argentino Lionel Messi, quien recibió el premio en el 2005. Uno de los factores que impulsó la candidatura de Cubarsí fue su destacada actuación en el Mundial 2026, en el que fue elegido mejor jugador joven.

"Estoy muy contento de ser el ganador del 'Golden Boy' 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso. Primero de todo, darle las gracias tanto a Tuttosport como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento", expresó el futbolista mediante un videomensaje difundido por la organización durante el evento.

"Tampoco me puedo olvidar de mi familia y amigos que siempre han estado ahí en todo momento, y tampoco de los jugadores y 'staff' tanto del FC Barcelona como de la selección española, porque la verdad que sin ellos esto no sería posible y ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", concluyó.

Pau Cubarsí y su crecimiento en el Barcelona

Formado en La Masia, Cubarsí llegó al Barcelona en el 2018 procedente del Girona y avanzó por las categorías inferiores del club hasta incorporarse al primer equipo durante la temporada 2023-2024.

El defensa, de 19 años, debutó el 18 de enero del 2024 en un encuentro de la Copa del Rey frente al Unionistas de Salamanca, bajo la dirección técnica de Xavi Hernández.

Poco después, también tuvo su primera titularidad en LaLiga frente al Betis. Su progresión recibió uno de sus primeros grandes reconocimientos en marzo del 2024, cuando fue elegido mejor jugador del partido en la victoria del Barcelona por 3-1 frente al Nápoles, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Gracias a su rendimiento, Cubarsí renovó su contrato con el Barcelona hasta el 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Cubarsí también destacó con la Selección de España

El crecimiento del defensa también se reflejó en su trayectoria con las selecciones españolas. Cubarsí formó parte del combinado que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y posteriormente se consolidó en la selección absoluta.

Durante el Mundial 2026 dio otro paso importante en su carrera al convertirse en titular de España, donde formó pareja en el centro de la defensa con Aymeric Laporte.

Su rendimiento en el torneo, en el que España se proclamó campeona del mundo, le permitió recibir el reconocimiento como mejor jugador joven de la competición.

El Golden Boy 2026, elegido mediante la votación de periodistas de las principales publicaciones deportivas de Europa y con el apoyo de la base de datos alemana Transfermarkt, será entregado oficialmente el próximo 14 de diciembre en Turín, Italia.