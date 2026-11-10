¿Qué se sabe del regreso de Vincent Kompany al Bayern Múnich tras sufrir meningitis?

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, quien estuvo hospitalizado por meningitis y no pudo dirigir al equipo en sus últimos cinco compromisos, regresó este martes a la ciudad deportiva del club bávaro, ubicada en la Säbener Straße, donde acudió a varias citas médicas, según informó la revista alemana Kicker.

El plan de recuperación de Kompany contempla que vuelva a hacerse cargo del equipo después de la fecha Fifa. Su presencia en las instalaciones del Bayern fue interpretada por Kicker como un paso más hacia su regreso al banquillo.

Según el diario muniqués tz, Kompany no solo asistió a las citas con los médicos del Bayern, sino que también estuvo en su despacho trabajando en su computadora. Este martes no hubo entrenamiento del primer equipo.

El pasado 23 de octubre, Kompany se desmayó mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern Múnich y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron meningitis.

Durante su ausencia, el entrenador fue sustituido por su asistente, Aaron Danks, quien dirigió al equipo en la victoria como visitante por 0-2 frente al Atlético de Madrid, un encuentro que afrontó con numerosas bajas.

En la pasada jornada de la Bundesliga, el Bayern se impuso por 2-1 al Maguncia. La racha de lesiones, que ha afectado a futbolistas como Luis Díaz, Serge Gnabry y Jamal Musiala, continúa. El fin de semana pasado, el guardameta Manuel Neuer volvió a resentirse de una lesión en el pie y se sumó a la lista de bajas.

Aaron Danks espera el regreso de Kompany

La noche del lunes, Danks publicó un mensaje en Instagram en el que hizo un balance de las últimas semanas y destacó el compromiso de los integrantes del club durante la ausencia del entrenador. "Los tiempos difíciles suelen mostrarnos la fortaleza de la gente que nos rodea", expresó.

También se mostró "orgulloso del carácter y el compromiso que mostraron todos en este club increíble". "Me alegraré de volver a tener a Vince donde debe estar", agregó Danks, en referencia al próximo regreso de Kompany al banquillo del Bayern Múnich.