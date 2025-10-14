Curazao resolvió su juego de la fecha 4 del grupo B con un empate 1-1 frente a Trinidad

Nadie logró sacar ventaja en el Ergilio Hato Stadium, en el empate a 1 gol entre Curazao y Trinidad, en la fecha 4 del grupo B .

El equipo de Trinidad empezó perdiendo con un gol de Kenji Gorré al minuto 19 del primer tiempo, pero logró igualar la puntuación con un gol de Tyrese Spicer en el minuto 12 de la segunda etapa.

El protagonismo de Tyrese Spicer lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Trinidad metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Ergilio Hato Stadium fue Kenji Gorré. El delantero de Curazao convirtió 1 gol.

El entrenador de Curazao, Dick Advocaat, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Eloy Room en el arco; Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Armando Obispo y Sherel Floranus en la línea defensiva; Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juninho Bacuna en el medio; y Kenji Gorré, Gervane Kastaneer y Jeremy Antonisse en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Dwight Yorke se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Denzil Smith bajo los tres palos; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Jackie Jerrin, Kobi Henry y Andre Raymond en defensa; Dante Sealy, Andre Rampersad, Molik Khan y Tyrese Spicer en la mitad de cancha; y Levi Garcí­a en la delantera.

El partido en el Ergilio Hato Stadium fue dirigido por el árbitro César Ramos Palazuelos.

Por la próxima fecha, Curazao visitará a Bermudas. Por otro lado, Trinidad recibirá a Jamaica.

Cambios en Curazao

73′ 2T – Salió Livano Comenencia por Godfried Roemeratoe

Amonestados en Curazao:

41′ 1T Leandro Bacuna, 36′ 2T Armando Obispo y 44′ 2T Jurien Gaari

Cambios en Trinidad

45′ 2T – Salieron Dante Sealy por Déron Payne, Gervane Kastaneer por Jürgen Locadia, Molik Khan por Kevin Molino y Jeremy Antonisse por Jearl Margaritha

71′ 2T – Salió Andre Rampersad por Daniel Phillips

79′ 2T – Salió Josiah Trimmingham por Wayne Frederick II

85′ 2T – Salió Tyrese Spicer por Nathaniel James

Amonestado en Trinidad: