Curazao se enfrentará a Trinidad por la fecha 1 del grupo B

Trinidad y Curazao se miden en el Hasely Crawford Stadium mañana a las 18:00 horas.

Trinidad y Curazao se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo B , a partir de las 18:00 horas en el Hasely Crawford Stadium.

Así llegan Trinidad y Curazao

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad no pudo ante Costa Rica en el Nacional.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao venció 5-1 a Haití en la fecha anterior.

Horario Trinidad y Curazao, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

