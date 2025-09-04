Curazao se enfrentará a Trinidad por la fecha 1 del grupo B

Así llegan Trinidad y Curazao
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Trinidad en partidos
Trinidad no pudo ante Costa Rica en el Nacional.
Últimos resultados de Curazao en partidos
Curazao venció 5-1 a Haití en la fecha anterior.
Horario Trinidad y Curazao, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas