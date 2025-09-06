Curazao vs Bermudas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B

El próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, Bermudas visita a Curazao en el Ergilio Hato Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B .

Así llegan Curazao y Bermudas

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao viene de empatar ante Trinidad por 0-0.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas llega a este encuentro tras perder 0 a 4 ante Jamaica.

Horario Curazao y Bermudas, según país