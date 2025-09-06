Curazao vs Bermudas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B

Así llegan Curazao y Bermudas
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Curazao en partidos
Curazao viene de empatar ante Trinidad por 0-0.
Últimos resultados de Bermudas en partidos
Bermudas llega a este encuentro tras perder 0 a 4 ante Jamaica.
Horario Curazao y Bermudas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas