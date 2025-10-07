Curazao vs Jamaica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Así llegan Curazao y Jamaica
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Curazao en partidos
Curazao ganó por 3-2 el juego pasado ante Bermudas.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
En la jornada anterior, Jamaica derrotó 2-0 a Trinidad.
Horario Curazao y Jamaica, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas