Curazao vs Jamaica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

El juego entre Curazao y Jamaica se disputará el próximo viernes 10 de octubre por la fecha 3 del grupo B , a partir de las 17:00 horas en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Curazao y Jamaica

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao ganó por 3-2 el juego pasado ante Bermudas.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

En la jornada anterior, Jamaica derrotó 2-0 a Trinidad.

Horario Curazao y Jamaica, según país