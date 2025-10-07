Curazao vs Jamaica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Deportes

Curazao vs Jamaica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Curazao y Jamaica se enfrentan en el Ergilio Hato Stadium. El duelo se jugará el viernes 10 de octubre desde las 17:00 horas.

|

El juego entre Curazao y Jamaica se disputará el próximo viernes 10 de octubre por la fecha 3 del grupo B , a partir de las 17:00 horas en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Curazao y Jamaica

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao ganó por 3-2 el juego pasado ante Bermudas.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

En la jornada anterior, Jamaica derrotó 2-0 a Trinidad.

Horario Curazao y Jamaica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS