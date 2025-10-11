Curazao vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B

Curazao recibe el próximo martes 14 de octubre a Trinidad por la fecha 4 del grupo B , a partir de las 17:00 horas en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Curazao y Trinidad

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao sacó un triunfo frente a Jamaica, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 3 goles en contra y registró 14 a favor.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Bermudas. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 6 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y terminaron igualando en 0.

Horario Curazao y Trinidad, según país