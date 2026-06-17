De campeón del mundo con Italia a dirigir a Uzbekistán: el regreso de Cannavaro a un Mundial 20 años después

Hace exactamente 20 años, Fabio Cannavaro levantó la Copa del Mundo como capitán de Italia en el Estadio Olímpico de Berlín. Hoy, a sus 52 años, el exdefensor central regresa al mayor escenario del fútbol, pero esta vez desde el banquillo de Uzbekistán, en el momento más importante de la historia de ese país centroasiático.

Nacido el 13 de septiembre de 1973 en Nápoles, Cannavaro debutó como profesional con el Napoli en 1993. Su carrera como jugador lo llevó a defender los colores del Parma, donde ganó dos Copas de Italia, una Supercopa de Italia y una Copa UEFA; del Inter de Milán, la Juventus —en dos etapas—, el Real Madrid, donde conquistó dos ligas españolas y una Supercopa de España, y el Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, club en el que se retiró en el 2011.

Su punto más alto llegó en el 2006. Como capitán de la Azzurra, Cannavaro fue la figura defensiva del equipo que se coronó campeón del mundo en Alemania. Ese mismo año recibió el Balón de Oro y se convirtió en el último defensor en ganar el premio hasta la fecha. Fue el emblema de una Italia sólida y campeona.

Veinte años después, Cannavaro vive un capítulo muy distinto. Mientras Italia atraviesa una profunda crisis y no clasifica a un Mundial por tercera edición consecutiva —ausente en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026—, el excapitán italiano dirige a la selección que debuta en la historia de las Copas del Mundo.

Cannavaro asumió el cargo de seleccionador de Uzbekistán en octubre del 2025. Tomó un equipo en la recta final de las eliminatorias asiáticas y mantuvo el rumbo que llevó a los Lobos Blancos a clasificar por primera vez a una fase final mundialista. Su trayectoria como entrenador incluye pasos por Guangzhou, Al-Nassr, Tianjin Tianhai, la selección de China, Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb.

Este miércoles 17 de junio del 2026, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), Cannavaro dirige a Uzbekistán ante Colombia. Antes del partido expresó: “Intento ayudar a aliviar la presión. El escenario es duro, intento explicarles que lo disfruten porque es la primera vez y no tenemos nada que perder. Pero eso no significa que nos limitaremos a disfrutar del momento, sabemos que tenemos que luchar”, declaró.

Sobre el imponente Estadio Ciudad de México, el técnico italiano manifestó: “Cuando entras a este estadio, la piel se te pone de gallina. Seguro que este estadio está entre los tres más icónicos del mundo”.

“Se me pone la piel chinita en pensar que jugaremos aquí; aquí en el Azteca jugó Maradona e hizo de los mejores goles de la historia”🗣️✨



“Desde niño uno sueño con jugar en el Estadio Azteca”🗣️✨



¡El Coloso genera algo diferente!🔥

Cannavaro, DT de Uzbekistán en conferencia de… pic.twitter.com/l3qWWJ0fpn — W Deportes (@deportesWRADIO) June 17, 2026

Cannavaro también ha buscado transmitir su experiencia a sus jugadores:

“Les conté cómo fue mi primer día en un Mundial, porque esto es algo que recordarán toda su vida”.

Para Cannavaro, este partido representa mucho más que un debut. Es su regreso a un Mundial como protagonista, aunque desde un rol completamente diferente. El hombre que en el 2006 era la muralla de Italia ahora busca construir algo sólido desde el banquillo de un equipo debutante que sueña con competir.

Sea cual sea el resultado frente a Colombia, hoy se escribe una nueva página en la carrera del ex Balón de Oro: del brazalete de capitán en Berlín al desafío de llevar a Uzbekistán a dar la sorpresa en el Mundial 2026.