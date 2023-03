De la alegría de festejar goles, a sentirse frustrado. El motivo que tiene muy dolido a Erling Haaland

La selección noruega había informado una hora antes de que la estrella del City no se ha podido recuperar de unas molestias en el pubis que arrastraba tras el encuentro del pasado fin de semana contra el Burnley y que será baja para el partido de España y el de tres días después frente a Georgia.

“Tenía una pequeña molestia en el pubis. Pensábamos que todo iría bien, pero cuando llegó aquí, fue a peor. Lo hemos examinado y concluido que es una lesión que nos llevará demasiado tiempo curar”, dijo en la misma comparecencia el médico de la selección, Ola Sand.

Solbakken reveló que fue Sand el que le informó de la baja y que él mismo se lo contó al jugador, de quien destacó su compromiso con la selección.

“Si lo hubierais visto en mi habitación del hotel a las doce de la noche, lo habríais entendido. Está muy frustrado, ha hecho todo lo que ha podido”, afirmó Solbakken, recordando que Haaland jugó en junio cuatro partidos de Liga de Naciones con Noruega cuando estaba en negociaciones para cambiar de equipo.

El técnico noruego destacó el “buen diálogo” mantenido con el City y evitó especular sobre si Haaland habría jugado de tratarse de una final o si podrá estar para el próximo partido de la liga inglesa: “Lo que sé es que ahora no puede jugar”.

No contar con el “mejor” delantero del mundo supone una “decepción”, admitió Solbakken, quien destacó no obstante que el equipo se siente “fuerte” y “motivado”.

Solbakken aseguró que la posición de delantero está bien cubierta y no llamará a un sustituto, algo que tampoco ha hecho para cubrir la ausencia del central Kristoffer Ajer (Brentford), baja a última hora.

España y Noruega abrirán la primera jornada del grupo A en Málaga este sábado, y el conjunto nórdico jugará tres días después frente a Georgia a domicilio en Batumi.

