De la Virgen de Guadalupe al Kamehameha: los momentos más curiosos del Mundial de Clubes 2025

Fútbol Internacional

El Mundial de Clubes 2025, el primero con 32 equipos participantes, no solo está dejando goles y sorpresas deportivas, sino también momentos insólitos que han dado la vuelta al mundo.

Desde celebraciones al estilo Dragon Ball, pasando por insólitas visitas políticas, hasta estampitas religiosas que se cuelan en las decisiones arbitrales, los aficionados han coleccionado postales virales que quedarán en la memoria colectiva.

Una de las imágenes más comentadas fue la visita de la Juventus al presidente estadounidense Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El encuentro, que prometía ser una promoción del torneo, terminó en un debate incómodo sobre política, conflictos internacionales e incluso sobre la participación de personas transgénero en el deporte.



“Nos dijeron que teníamos que ir... Fue un poco raro”, confesó el delantero Tim Weah, quien reconoció que solo quería jugar fútbol.

El brasileño Igor Jesús, del Botafogo, se robó las miradas con su peculiar celebración al estilo Gokú tras marcar goles decisivos, incluyendo el que significó el triunfo histórico sobre el PSG.

“Me dije: el próximo gol lo voy a festejar como Gokú”, contó. Desde entonces, los aficionados esperan el clásico grito: Kame, hame, haaa...

Kamehameha es la técnica de combate en la que el peleador lanza un potente rayo de energía.

La hoy estrella de Botafogo, que en su infancia fue arquero, va por más. Como diría Gokú: "Muéstrales de qué está hecho un Saiyajin!"

ELE É F@$#! TEM QUE RESPEITAR! IGOR JESUS PRO MUNDO! ☄️🔥 #VAMOSBOTAFOGO #FIFACWC #TAKEITTOTHEWORLD 📲 Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/ONv30dkv8l

Minuto 88 del duelo Boca Juniors-Benfica. El defensor xeneize Jorge Figal entra fuerte contra Florentino Ruiz y el árbitro mexicano César Ramos sanciona.

¿Le mostró la roja? Sí, pero también salió del bolsillo una estampita de la Virgen de Guadalupe. ¿Milagro? No, Figal igual salió.

Según la prensa mexicana, el referí lleva consigo la imagen desde sus inicios en la profesión. Creen que, debido al calor y sudor, la estampita quedó adherida a la cartulina roja.

En el ataque, Botafogo tiene a Igor Jesus. Y en el medio campo, Los Ángeles FC también tiene a Igor Jesus. Los dos brasileños.

El mexicano Pachuca tiene al brasileño Kenedy, con una n, en el medio campo, y a Kennedy, con dos, en la misma posición, uno suplente del otro.

Mientras, en el duelo entre PSG y Botafogo estuvieron en el terreno el mediocampista portugués Vitinha, de los franceses, y el defensa brasileño Vitinho, del Fogao.

Un momento incómodo vivieron los jugadores del River Plate antes de su duelo con el japonés Urawa.

Al momento del saludo en Seattle, Los millonarios estaban en fila esperando el apretón de manos. Pero el capitán rival, el noruego Marius Hoibraten, pasó sin detenerse.

WTF? 🤔 O capitão do Urawa 🇯🇵, Marius Hoibraten 🇳🇴, ignorou olimpicamente todo o plantel do River Plate 🇦🇷, na hora dos apertos de mão. Porquê? (Ainda) ninguém sabe #FIFACWC pic.twitter.com/F5hCFrc3Zk

Hoibranten se disculpó luego en sus redes sociales. Explicó que esa forma de saludo es nueva, que no se percató y que nunca fue su intención ser descortés.

Duelo Inter Miami-Al Ahly del 17 de junio en Florida. Una falta en el área contra Ahmed Sayed Zizo es sancionada con penal a favor de los egipcios.

Cobró el francés David Trezeguet, pero Oscar Ustari se la atajó. Según reportes de prensa, esto le valió a 'Trezegol' una multa de parte de su club, que no se hizo pública.

Pero no por fallar sino porque la orden del DT era que los penales los cobraba Wessam Abou Ali.

🚨🇦🇷 38-year-old Oscar Ustari, big penalty save for Inter Miami. What a game he is having! 🧤 pic.twitter.com/KESLsGxmSx