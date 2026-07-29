Debutó con Argentina Sub-17: la historia de Stephen “Kiki” Ramos, el delantero nacido en Haití

Para la estadística, fue un amistoso de preparación rumbo al Mundial Sub-17 de la FIFA. Para Stephen "Kiki" Ramos, significó mucho más.

El delantero de Vélez Sarsfield debutó este martes 28 de julio con la Selección Argentina Sub-17 en la victoria 2-1 sobre Ecuador, un paso que corona un camino marcado por la adversidad, la adopción y el fútbol.

El entrenador Diego Placente le dio minutos en el primero de dos amistosos frente al combinado ecuatoriano, disputado en el estadio de Lanús. Con ese ingreso, Ramos comenzó oficialmente su recorrido con la camiseta albiceleste después de haber sido convocado por primera vez el mes pasado.

Del orfanato a una nueva vida en Argentina

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití. Debido a las dificultades económicas que atravesaba su familia biológica, fue entregado cuando era un bebé a un orfanato de la capital haitiana.

Meses después, el 12 de enero de 2010, un terremoto devastó Haití y dejó una de las peores tragedias en la historia del país. Ramos permanecía en ese orfanato mientras una familia argentina avanzaba en los trámites para adoptarlo.

Poco tiempo después del sismo, viajó a Buenos Aires junto con otros tres niños para comenzar una nueva vida con su familia adoptiva en el barrio de Villa Devoto.

Aunque nació en Haití, creció en Argentina desde sus primeros meses de vida. Allí se formó, estudió y encontró en el fútbol una pasión que terminaría marcando su futuro.

📸La historia de STEPHEN 'KIKI' RAMOS, jugador de la 6ta de Vélez Sarsfield que fue convocado a la SELECCIÓN ARGENTINA SUB-17.



🇭🇹Nació en Puerto Príncipe, Haití en 2009, pero tiene la nacionalidad ARGENTINA. pic.twitter.com/pQV2LzK4R7 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 29, 2026

El camino hacia la Albiceleste

"Kiki" empezó a jugar desde muy pequeño y, a los seis años, realizó una prueba en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Desde entonces fue avanzando categoría por categoría hasta convertirse en una de las principales promesas ofensivas del club.

Durante la temporada sumó 12 goles con las divisiones juveniles del Fortín, rendimiento que llamó la atención del cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.

Su convocatoria a la Selección Argentina Sub-17 despertó interés en distintos medios, que destacaron que Ramos es el primer futbolista nacido en Haití en integrar una selección nacional de Argentina.

El delantero también explicó el origen de su apodo. Aunque muchos lo relacionan con Kylian Mbappé, contó que en realidad surgió cuando era pequeño y repetía constantemente el sonido "quí, quí", por lo que su familia comenzó a llamarlo "Kiki".

Dalam persiapannya jelang Piala Dunia U-17 di Qatar yg digelar November sampai Desember nanti, Argentina U-17 bakal berhadapan dg Ekuador sore hari ini pukul 15.00 waktu setempat di Lanus. Match pertama dari dua uji coba tertutup yg disiapkan Diego Placente.



Kalau Stephen Kiki… pic.twitter.com/NQVVDMoZuQ — Talk Albiceleste (@TalkAlbiceleste) July 28, 2026

Un debut con la mirada puesta en el Mundial

El amistoso ante Ecuador representó el primer paso de Ramos con la camiseta albiceleste. Argentina se prepara para disputar el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Qatar entre noviembre y diciembre, y el atacante buscará consolidarse dentro del plantel que dirige Placente.

Con apenas 17 años, Stephen "Kiki" Ramos ya escribió un capítulo singular en el fútbol argentino. Su debut con la Selección Sub-17 no solo premia su crecimiento deportivo, sino que también refleja el recorrido de un joven que encontró en Argentina un hogar y la oportunidad de cumplir el sueño de representar al país que lo vio crecer.