Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa el rostro de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

El nuevo jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, cumplió una de las promesas más llamativas que dejó el Mundial 2026: se tatuó el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, tal como había anunciado si España conquistaba el título.

"Las promesas se cumplen", escribió el internacional español en una historia de Instagram, en la que aparece junto con el tatuador Ganga y al creador de contenido Ceciarmy, quien documentó el momento del tatuaje.

El lateral, que disfruta de sus vacaciones tras conquistar el Mundial con España, había asegurado durante la concentración del torneo que inmortalizaría al seleccionador en su piel si la Roja levantaba la Copa del Mundo.

El diseño muestra a Luis de la Fuente sosteniendo el trofeo del Mundial, con el logotipo oficial del torneo al fondo.

"Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", dijo Ceciarmy en un video publicado antes de realizar el tatuaje.

La historia no terminó ahí. El creador de contenido lanzó un nuevo reto al futbolista: si España conquista también el Mundial de 2030, Cucurella deberá cumplir el comentario con más "me gusta" publicado en la red social X.

El mejor tatuaje de todos los tiempos pic.twitter.com/KWWrGMC3cf — ceciarmy (@ceciarmy) July 28, 2026

El compañero de selección Álex Baena también prometió tatuarse el rostro de Luis de la Fuente en caso de que España ganara el campeonato, aunque hasta el momento no ha mostrado si cumplió con esa apuesta.

España conquistó su segundo título mundial el pasado 19 de julio al derrotar 1-0 a Argentina en la final. Cucurella fue titular durante el encuentro decisivo y se consolidó como una de las piezas clave del equipo dirigido por Luis de la Fuente.