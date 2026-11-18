El director de futbol del FC Barcelona, Anderson de Souza "Deco", aseguró este miércoles que el club está abierto a incorporar un defensa durante el mercado de fichajes de enero, debido a las lesiones que afectan a la plantilla. Además, descartó una posible venta del lateral Alejandro Balde, salvo que el propio jugador solicite su salida.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Deco defendió la calidad del futbolista español, quien ha perdido protagonismo en el equipo dirigido por Hansi Flick.

"En la plantilla tenemos ejemplos, como Raphinha, de jugadores que han pasado por malas dinámicas, pero han podido recuperar la confianza y alcanzar su mejor nivel. Balde es un jugador fantástico. Está en el inicio de su carrera y ha hecho temporadas espectaculares. Hoy no es la primera ni seguramente la segunda opción para el entrenador, pero ya ha demostrado de lo que es capaz", afirmó.

Sin embargo, el directivo reconoció que la situación podría cambiar si el lateral solicitara salir del club para disponer de más minutos.

Deco explicó que "hay una parte que no depende del club, sino de los jugadores" y que, si Balde pidiera marcharse, "sería otra situación". No obstante, aclaró que "no es el caso" y que tampoco ha existido "ninguna discusión" sobre su futuro.

Barcelona analiza fichar un defensa en enero

Sobre la posibilidad de reforzar la defensa durante el mercado invernal, Deco explicó que esa posición estaba bien cubierta al inicio de la temporada y que Flick se encontraba satisfecho con los jugadores disponibles.

No obstante, reconoció que la acumulación de lesiones, que calificó de "fuera de lo normal", podría llevar al Barcelona a buscar refuerzos.

"Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario", señaló.

Consultado sobre la situación financiera del club y su capacidad para afrontar nuevas incorporaciones, Deco aseguró que la institución continúa trabajando para cumplir con las normas del juego limpio financiero.

También dejó claro que no pretende debilitar la plantilla para facilitar una contratación, ya que no quiere "empeorar al equipo" ni "que salga ningún jugador que pueda ayudar".

Raphinha convence como delantero centro

Deco, acompañado por el coordinador del área de futbol, Bojan Krkic, expresó su satisfacción con la planificación deportiva del Barcelona y calificó con un diez la plantilla actual. "Hemos hecho prácticamente todo lo que queríamos y ha sido el primer año en el que hemos podido planificar con tranquilidad y antelación", destacó.

Por su parte, Krkic explicó que Flick había manifestado desde el final de la temporada anterior su intención de utilizar a Raphinha como delantero centro.

El brasileño ha respondido favorablemente a esa función y, según Krkic, "ha demostrado que es un nueve", por lo que el club no considera prioritario contratar a otro futbolista para esa posición durante el próximo verano.

Deco habla de Araujo, De Jong y otros jugadores

El director deportivo también se refirió a la cesión del defensor uruguayo Ronald Araujo al Liverpool y aseguró que lo más importante es que el futbolista se encuentre satisfecho.

Deco explicó que, si el conjunto inglés ejerce la opción de compra, la operación habrá sido positiva para todas las partes. "Y un poco de dinero tampoco nos iría mal", comentó en tono de broma.

Sobre la distribución de minutos de Rodrigo Hernández, defendió las decisiones de Flick y aseguró que no existe preocupación por su participación en el equipo."No es un tema del que preocuparse, el míster ha administrado muy bien los esfuerzos de los jugadores en los últimos años", afirmó.

Asimismo, negó que exista malestar dentro del club con Frenkie de Jong por el manejo de sus lesiones y recordó que las decisiones relacionadas con la recuperación de los futbolistas se toman de manera consensuada con el departamento médico.

Finalmente, al ser consultado sobre el fichaje que más lamentó no haber concretado, Deco mencionó al colombiano Luis Díaz, por delante del argentino Julián Álvarez y del portugués Bernardo Silva.