Del Barcelona-Real Madrid al The Beatles-Rolling Stones: Así celebran los jugadores madridistas el triunfo en El Clásico

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona fue más que un partido de fútbol; fue un duelo de rock and roll, entre las míticas bandas inglesas, The Beatles, quienes interpretan “Hey Jude”, cántico que adoptó el madridismo para su futbolista, Jude Bellingham y los Rolling Stones, quienes, tras un acuerdo comercial, cerrado gracias a Spotify, vistieron su logo en la playera del Barcelona.

Por lo que el jugador francés Tchouaméni no perdió la oportunidad de jugar con esta temática en las redes sociales. Ya que compartió una foto junto a Jude Bellingham con el título “Like a Belling’ Stone” (Como una piedra de Bellingham), haciendo una posible alusión a la publicidad de los Rolling Stones en la camiseta del Barcelona y en los alrededores del Estadio Olímpico de Montjuic.

Por supuesto, la respuesta de Bellingham no se hizo esperar. Y el británico decidió mantenerse fiel a su propio estilo, contestándole a Tchouaméni compartiendo una imagen de Fede Valverde, Bellingham, Camavinga y el propio Tchouaméni emulando la famosa portada de los Beatles en un paso de cebra, la cual cubre su disco titulado, Abbey Road.

Abby Road is the best Beatles album ever. pic.twitter.com/Fyb9965qpD

— Derek Buchanan (@LaidBackDerek) October 27, 2023