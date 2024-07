La Eurocopa 2024 está a horas de arrancar con los cuartos de final, y en la previa del España vs Alemania, los protagonistas del duelo han "calentado" el enfrentamiento.

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024 están a puntos de iniciar. En tierras alemanas, en donde se está jugando el torneo, ya cuentan las horas para que el balón empiece a rodar el viernes 5 de julio cuando la Selección de España y la local se den cita en el Stuttgart Arena (10 horas) para el primer partido de esta fase de eliminación.

En los últimos días mucho se ha hablado tanto en España como en Alemania con respecto a este duelo, ya que es uno de los principales atractivos de los cuartos de final al enfrentar a dos equipos que fácilmente son candidatos al título.

Algunas de las cosas que más llamaron la atención fueron las palabras que dejó Joselu Mato, el internacional español que jugó la última temporada en el Real Madrid y ahora es delantero del Al Gharafa de la liga de Qatar.

El atacante, que compartió camerino con el alemán Toni Kroos en el club merengue, mencionó que "cree" que el partido del 5 de julio será el "último" en la carrera del mediocampista.

"Quiero mucho a Toni, pero creo que será su último partido. Sabemos la calidad que tiene, es un jugador clave. Cada vez que tienen la posesión (Alemania) el balón pasa por Toni", expresó el internacional español, haciendo referencia a que el alemán se retirará del futbol profesional en el momento en que su selección quede fuera de competición en la Eurocopa.

"Es fundamental para Alemania como lo ha sido para el Madrid, pero esperamos que sea su último partido y lo retiremos el viernes", dijo.

Estas palabras, dichas en modo de broma entre compañeros, causó cierto ruido en la concentración alemana y cuando la selección local atendió a medios de comunicación previo al duelo de cuartos de final, a Kroos le preguntaron sobre lo que mencionó su hasta hace poco compañero.

"Lo conozco muy bien y sé que quiso decir", aseguró entre risas. "Le dejaré soñar y haré todo lo posible para que no sea realidad", expresó el alemán que afirmó que intentará ganar la Eurocopa en su país.

Atarlos de los pies

Luis de la Fuente, seleccionador español, y uno de los amigos del centrocampista germano, Dani Carvajal, llegaron a bromear con la posibilidad de atarle los pies a Kroos para quitarle a Alemania un futbolista clave.

"Habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si nos dejará la Uefa. De Kroos sabemos como se las gasta. Intentaremos que no reciba fácil el balón y limitarle esas opciones de pase, estar muy cerca con ayudas. Si no nos dejan atarle, a trabajar como siempre", aseguró De la Fuente en la rueda de prensa oficial.

"Las palabras de Joselu son en tono jocoso, lógicamente queremos ganar a Alemania y eso significaría la retirada de Kroos, pero no es nada del otro mundo", dijo Carvajal.