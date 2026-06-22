Del sexto Mundial de Cristiano al partido 200 de Luka Modrić: así se juega la jornada del 23 de junio

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con cuatro partidos marcados por la presencia de algunas de las principales estrellas del torneo. Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Jude Bellingham encabezan una fecha que puede comenzar a definir el panorama de clasificación en los grupos K y L.

El principal foco está en Houston, donde Portugal enfrenta a Uzbekistán con la necesidad de conseguir su primera victoria tras el empate de la jornada inaugural. Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial y continúa siendo la gran referencia de la selección lusa, que aspira a asumir el liderato del Grupo K.

A sus 41 años, el delantero portugués sigue siendo una de las figuras más observadas del torneo y cuenta con el respaldo de un mediocampo liderado por Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Bellingham lidera las aspiraciones de Inglaterra

En el Estadio Boston (Gillette Stadium) de Foxborough, Inglaterra se enfrenta a Ghana en un duelo importante para las aspiraciones del Grupo L.

Los dirigidos por Thomas Tuchel buscan acercarse a los octavos de final con Harry Kane como principal referencia ofensiva y con Jude Bellingham como uno de los futbolistas más influyentes del equipo. El mediocampista inglés se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más destacadas del Mundial gracias a su capacidad para generar juego y aparecer en momentos decisivos.

Ghana intenta sumar puntos que le permitan mantenerse en la lucha por la clasificación.

Modrić alcanza las 200 apariciones con Croacia

La jornada también tendrá un significado especial para Luka Modrić. El capitán croata disputa su partido número 200 con la selección absoluta cuando Croacia enfrente a Panamá en Toronto.

A sus 40 años, el mediocampista continúa siendo el líder futbolístico de su país y buscará guiar a Croacia hacia una victoria que mantenga abiertas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

La cifra lo coloca entre los jugadores con más apariciones internacionales en la historia del fútbol y refuerza una trayectoria que incluye cinco participaciones mundialistas y una final de la Copa del Mundo.

🇭🇷🐐 When Luka Modrić hits the field Tuesday night vs. Panama, he will be the first Croatian in history to be capped 200 times, and only the 4th men’s international player to be included in the 200 CLUB, joining Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa and Lionel Messi.



Toronto will… pic.twitter.com/0147NhT7b6 — CroatianSports (@CroatianSoccer) June 22, 2026

Colombia cierra la actividad

El último partido del día enfrenta a Colombia y República Democrática del Congo en el Estadio Akron, de Guadalajara.

Los colombianos intentan consolidar su buen inicio en el Grupo K, mientras que el conjunto africano busca sumar sus primeros puntos en la competición.

Partidos del 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán — 11.00 horas

Inglaterra vs. Ghana — 14.00 horas

Panamá vs. Croacia — 17.00 horas

Colombia vs. República Democrática del Congo — 20.00 horas

Horarios de Guatemala.

Entre la experiencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, y el presente de Jude Bellingham, la jornada del 23 de junio reúne a generaciones de futbolistas que siguen marcando el rumbo del Mundial 2026.